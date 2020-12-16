在《大护法》续集来临之前，导演不思凡先献上了新作《大雨》。



采访当日的不思凡导演





时光网特稿





这部暗黑暴力系的动画片，是导演不思凡自编自导的大银幕处女作品，内涵丰富形式新颖，风格化非常惊艳，对人心的刻画更是鞭辟入里。影片讲述的是个人束缚和群体束缚的问题，并能够突破束缚寻找自己。





对于《大护法》较为重口味的独特故事设定，观众用“反乌托邦的暗黑cult动画电影”形容。影片除了在暴力的表现形式上令人称快外，最引人深思的是其故事内容上的深度，以及对人性的挖掘和现实的探索。





《大护法》海报 影片公映后两周，不思凡导演就宣布，将正式开始第二部电影的制作，并曝光了他绘制的全新概念稿。然而3年后的今天，观众们等到的不思凡第二部长片电影，依然由他自编自导，是以父子情和环保的新作《大雨》，影片还在发布会上官宣了首款概念海报。





不思凡表示，相比成人化的前作《大护法》，《大雨》更“少年”，其中有更多自己“少年时关于童话的记忆”，并称其中依然有自己工作室“特有的趣味”：“在冒险的过程中，观众可以看到我们原创的、完全不同的世界。”在发布会现场，导演也“剧透”说，《大雨》讲述了“孩子去寻找父亲的冒险故事，冒险的过程贯串了雨前、雨中、雨后”，更表示“冒险过程很梦幻，其中所有个体的经历都波澜壮阔”。





时光网近日与不思凡导演进行了深度交流，他谈及了自己为什么会通过《大雨》，做出不一样的创作选择；3年来制作第二部长片电影，感受到的最大改变；以及对于充满争议的作品一旦公映，解释权便属于观众，“作者已死”这样的观点，不思凡有着自己的见解。

Mtime：稍微给观众们分享一下，《大雨》讲述了一个什么样的故事？





不思凡：这是一个非常简单的故事，就是孩子寻找父亲的冒险故事，就这么简单。当然整个过程中，它会呈现出其他一些人物或世界观，但它主题就是“寻找”，是也可以用一句话概括的故事。

《大护法》预告片 Mtime：孩子寻找父亲这一主题的创作来源是什么？为什么想要讲这样一个故事？ 不思凡：我会更加偏向于简单的故事主线，就像是我要从A点到B点，这个事儿特别简单，我去就行了，但我在去的过程里面会经历很多。从A到b的过程中，我看到了一个世界，然后世界里面发生了一些什么事，以及我对这个世界的某些看法或者某些角度。

至于为什么想要讲小孩子去找爸爸的故事，因为《大护法》比较成人，而我还是希望《大雨》更偏“传统动画片”，在我看来更“童话”一些，我们都是从一个孩子的角度去开始解决。但《大雨》还是会带着我们工作室比较明显的风格，里面的思考内容相对也没有那么低幼，肯定也会有成人向的一面，很多东西的状态都是偏写实的。

Mtime：那么画风呢，也会不再像《大护法》里面那么暴力么？

不思凡：我觉得它是一个平衡，说实话，我们在做的过程中确实也有类似的镜头或描述，大家最终还是希望，全片完的时候我还会思考，这样一个电影的平衡点在哪？没有必要说你非要去做那样的东西（暴力），我们这一次肯定没有《大护法》这么直接。

2017年，国产动画《大护法》横空出世。