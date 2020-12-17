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"勇敢者的游戏":这部喜剧25周岁了

游戏终将结束 父子也会和解

2020-12-17 09:04:28 来源：Mtime时光网

必须完成的游戏

男主第一人选原是汤姆汉克斯

1部假续集2部真续集

寡姐曾试镜邓斯特角色

所有动物都是CG

拍摄地小镇纪念威廉姆斯

距离艾伦·帕里斯在《勇敢者的游戏》片尾拥抱他20多年未见过的父亲，已经过去整整25年了。
　　时光网特稿　25年前，1995年的12月15日，令人叹为观止、笑中带泪的科幻冒险喜剧片《勇敢者的游戏》在北美公映，大象斑马猴子冲进城市，踩扁汽车，横冲直撞，孩子们目瞪口呆的一幕，成为许多人童年时期的大银幕美好回忆。



　　

预告

那个年代，笑眯眯的罗宾·威廉姆斯还没有在《心灵捕手》中“邂逅”本·阿弗莱克马特·达蒙这对好基友。克尔斯滕·邓斯特刚在《夜访吸血鬼》《小妇人》中大放异彩，距离成为“蜘蛛女”，还要再等几年时间。

　　《勇敢者的游戏》英文片名为“Jumanji”，是片中一种棋类游戏的名字，它的游戏规则非常可怕：游戏一旦开始，无论发生什么，都要遵守规则，必须把游戏玩完。


　　1969年，和小女孩莎拉一起下棋的小男孩艾伦从现实世界中消失，被困在了棋局的世界中。26年之后，朱迪（邓斯特饰）和皮特（布莱德利·皮尔斯饰）这对姐弟偶然发现了Jumanji棋，无意中掷骰子时，让已长大成人的艾伦（罗宾·威廉姆斯饰）回归现实世界，他们只能找到同样已成人的莎拉（邦尼·亨特饰），大家一起继续艾伦当年的游戏……


　　影片当年公映后，凭借6500万美元的预算，换来了2.63亿的全球票房，跻身1995年票房榜前十名（排前三的是《虎胆龙威3》《玩具总动员》《阿波罗13号》）。

　　1981年，美国童书作家克里斯·范·奥斯伯格创作了《勇敢者的游戏》原著小说，“Jumanji”这个词据他解释，是“许多效果”的意思，指的就是电影中下棋带来的种种“有趣”后果。


原著小说

　　后来索尼影业的彼得·加伯去波士顿拜访他，希望能把这本书改编成电影。奥斯伯格自己写了一版电影剧本，用他自己的话来说，“在故事中融进了神秘与超现实主义”，他后来透露说，要不是因为自己的剧本小样写得太好，加了很多书中没有的内容，索尼几乎就要放弃改编这本书了。

　　三星影业（TriStar，索尼影业子公司，不是韩国那个）提出要求，只有罗宾·威廉姆斯来出演男主角，他们才会同意出资。结果罗宾看了第一版剧本之后，拒绝了片中“艾伦”这个角色。包括导演乔·庄斯顿在内的一共4位编剧，后来对剧本进行多次重写，罗宾最后终于接受。这个乔·庄斯顿后来执导了《美国队长》。



　　最开始，庄斯顿对于选择罗宾还有点犹豫，他心中的第一人选是汤姆·汉克斯，因为罗宾太喜欢演着演着开始即兴发挥。但是罗宾表示自己理解这个故事“结构非常紧凑”，完全依照剧本完成了自己的表演，他通常是照剧本演完一遍之后，再跟女主角邦尼·亨特一起，即兴演一遍同样的场景。

作者：甄甏甏   编辑：甄甏甏

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关键词： 勇敢者的游戏 罗宾·威廉姆斯 勇敢者游戏 好片再回首

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