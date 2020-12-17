距离艾伦·帕里斯在《勇敢者的游戏》片尾拥抱他20多年未见过的父亲，已经过去整整25年了。















《勇敢者的游戏》英文片名为“Jumanji”，是片中一种棋类游戏的名字，它的游戏规则非常可怕：游戏一旦开始，无论发生什么，都要遵守规则，必须把游戏玩完。





















1981年，美国童书作家克里斯·范·奥斯伯格创作了《勇敢者的游戏》原著小说，“Jumanji”这个词据他解释，是“许多效果”的意思，指的就是电影中下棋带来的种种“有趣”后果。







原著小说





后来索尼影业的彼得·加伯去波士顿拜访他，希望能把这本书改编成电影。奥斯伯格自己写了一版电影剧本，用他自己的话来说，“在故事中融进了神秘与超现实主义”，他后来透露说，要不是因为自己的剧本小样写得太好，加了很多书中没有的内容，索尼几乎就要放弃改编这本书了。













