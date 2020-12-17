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时光早报:迪士尼前CEO或担任驻华大使

柏林电影节做大调整 "北极星"新片发预告

2020-12-17 10:02:44 来源：Mtime时光网

早上好，今天全球电影圈发生了哪些大事？

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 迪士尼前CEO有望担任驻华大使



　　根据《好莱坞报道者》报道，今年69岁的迪士尼前CEO鲍勃·艾格尔，有望被明年1月上任的美国总统拜登指派为驻华或驻英大使。他现在还是迪士尼的执行主席，明年12月31日合同到期，届时如果真的开始从政，将会结束自己在迪士尼工作的25年时光。而据同一消息源报道，梦工厂前CEO杰弗里·卡森伯格，也有望加入拜登的政府班子，担任美国驻外大使。
02. 2021年柏林电影节因疫情做出巨大调整



　　据《综艺》报道，2021年第71届柏林电影节因德国近期新冠疫情严重反弹，原定于2月11日-21日线下实体举行，现在不得不做出折中选择，将推迟至明年3月初线上进行，同时欧洲电影市场会全部在线上展开。明年6月初，还将举办一个包含着一系列线下实体世界首映的迷你版电影节。从2021年，柏林电影节开始把“最佳男演员”和“最佳女演员”奖项，改为一个“最佳主角”银熊奖和一个“最佳配角”银熊奖。
03. “北极星”主演恐怖片《致命弯道》发预告



　　重启版恐怖片《致命弯道》，今日发布了首支预告片与海报，原版第一部电影是2003年登陆的大银幕，后面衍生了5部续集，不过自2014年以来一直没有新动静，直至今日。影片由“北极星”艾玛·杜蒙特、马修·莫迪恩、夏洛特·维嘉等人主演，近日被定为R级。明年1月26日，本片将在全美院线仅仅特别上映1天，目前还没有公布上线流媒体的时间。
04. Netflix德剧《明日欧洲争霸战》曝预告


　　继《暗黑》之后，Netflix再次推出科幻德剧《明日欧洲争霸战》，讲述未来欧洲文明陷落，人类回到部落社会互相争斗的故事。《暗黑》《希特勒回来了》男星奥利佛·马萨奇也有出演，该剧将于明年2月19日上线。未来并非你想象的那样，2074 年的欧洲分裂成许多部落，相互争夺统治权。三名手足也卷入这场血战，被迫杀出自己的人生路。

01. 宫崎骏弟子执导新片中国内地定档



　　日本治愈动画电影《温泉屋的小老板娘》宣布，中国内地定档2021年1月29日上映！该片由宫崎骏弟子高坂希太郎执导，吉田玲子(《声之形》《轻音少女》)编剧，讲述小学生小织在双亲去世后被经营温泉旅馆的外婆收养，开始小女将修行之路的温暖故事。 ​​​​

   编辑：甄甏甏

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关键词： 时光早报 柏林电影节
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