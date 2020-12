《沙丘》导演维伦纽瓦





但华纳似乎并不愿意退缩,华纳传媒负责人Jason Kilar表示,他们是为了顺应时势(认为2021年影院不会完全开放),最终目的是为了满足粉丝的需求。而华纳影业主席托比·艾默里奇则理解合作伙伴们的愤怒,他坚称这个战略只会在2021年实行。





最近《好莱坞报道者》以“我们对流媒体没意见,只是对这些家伙不爽”(No One Is Angry at the Streamers — It’s These Guys)为题,报道了各方面对华纳这个战略的看法,甚至还配上了神奇女侠穿着战靴踏破影院的漫画。





分析人士指出,好莱坞大公司每家都在实行流媒体战略,譬如迪士尼最近宣布的50个新项目,80%是提供给Disney+,但这些剧集是专门为流媒体而制作。





华纳受到非议的原因是,17部影片原本是为大银幕打造,但他们没有提前通知合作伙伴临时更改计划,一方面让保守疫情折磨的影院心理上无法接受、另一方面导演和制作人和他们签订的票房分红计划泡汤。





不具名人士告诉《好莱坞报道者》:导演、演员和制作人显然会和华纳继续商谈,如果他们完全不抗争,会有更糟糕的局面发生,“你让一家公司为所欲为,就会让其他公司有样学样。”





导演和制作人们和华纳开始关系紧张,几个流媒体公司是“暗中窃喜”,毕竟今年已经有大量原计划影院发行的影片卖给了亚马逊、Netflix、Hulu。亚马逊影业负责人Jennifer Salke说:“很多创作者都在寻找一个称为家的地方,希望与电影公司或流媒体有着可以信任的关系,我们欢迎你们打电话给我。”