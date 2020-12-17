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华纳流媒体战略惹怒影院&影人但是…

维伦纽瓦&温子仁不爽 华纳：我们是为粉丝

2020-12-17 12:45:15 来源：Mtime时光网

华纳成众矢之的。
此图来自《好莱坞报道者》 作者：Tim Peacock

　　时光网讯 华纳上周宣布2021年17部电影同时上影院和流媒体后，事件仍然在发酵。北美部分院线表示将把华纳电影上映时的票价降到3美元，让发行方几乎分不到利润（2019美国电影平均票价9.16美元，影院和发行大约是55分成）。

　　《沙丘》导演丹尼斯·维伦纽瓦失望地表示，华纳此举将毁掉原本要拍续集的这个系列；温子仁可能无法通过新片《恶性》拿到原本签订的13%的票房分红。温子仁是这部片的导演和制作人，中国公司星光传媒拿出6000万美元投资该片，这家公司不排除联手《沙丘》的传奇影业告华纳。
《沙丘》导演维伦纽瓦

　　但华纳似乎并不愿意退缩，华纳传媒负责人Jason Kilar表示，他们是为了顺应时势（认为2021年影院不会完全开放），最终目的是为了满足粉丝的需求。而华纳影业主席托比·艾默里奇则理解合作伙伴们的愤怒，他坚称这个战略只会在2021年实行。

　　最近《好莱坞报道者》以“我们对流媒体没意见，只是对这些家伙不爽”（No One Is Angry at the Streamers — It’s These Guys）为题，报道了各方面对华纳这个战略的看法，甚至还配上了神奇女侠穿着战靴踏破影院的漫画。

      分析人士指出，好莱坞大公司每家都在实行流媒体战略，譬如迪士尼最近宣布的50个新项目，80%是提供给Disney+，但这些剧集是专门为流媒体而制作。

　　华纳受到非议的原因是，17部影片原本是为大银幕打造，但他们没有提前通知合作伙伴临时更改计划，一方面让保守疫情折磨的影院心理上无法接受、另一方面导演和制作人和他们签订的票房分红计划泡汤。

　　不具名人士告诉《好莱坞报道者》：导演、演员和制作人显然会和华纳继续商谈，如果他们完全不抗争，会有更糟糕的局面发生，“你让一家公司为所欲为，就会让其他公司有样学样。”

      导演和制作人们和华纳开始关系紧张，几个流媒体公司是“暗中窃喜”，毕竟今年已经有大量原计划影院发行的影片卖给了亚马逊、Netflix、Hulu。亚马逊影业负责人Jennifer Salke说：“很多创作者都在寻找一个称为家的地方，希望与电影公司或流媒体有着可以信任的关系，我们欢迎你们打电话给我。”
配图作者：Zohar Lazar

   编辑：小火纸

关键词： 华纳传媒 华纳 HBOMax 温子仁 维伦纽瓦 影院
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