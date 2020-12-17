《沙丘》导演维伦纽瓦





但华纳似乎并不愿意退缩，华纳传媒负责人Jason Kilar表示，他们是为了顺应时势（认为2021年影院不会完全开放），最终目的是为了满足粉丝的需求。而华纳影业主席托比·艾默里奇则理解合作伙伴们的愤怒，他坚称这个战略只会在2021年实行。





最近《好莱坞报道者》以“我们对流媒体没意见，只是对这些家伙不爽”（No One Is Angry at the Streamers — It’s These Guys）为题，报道了各方面对华纳这个战略的看法，甚至还配上了神奇女侠穿着战靴踏破影院的漫画。





分析人士指出，好莱坞大公司每家都在实行流媒体战略，譬如迪士尼最近宣布的50个新项目，80%是提供给Disney+，但这些剧集是专门为流媒体而制作。





华纳受到非议的原因是，17部影片原本是为大银幕打造，但他们没有提前通知合作伙伴临时更改计划，一方面让保守疫情折磨的影院心理上无法接受、另一方面导演和制作人和他们签订的票房分红计划泡汤。





不具名人士告诉《好莱坞报道者》：导演、演员和制作人显然会和华纳继续商谈，如果他们完全不抗争，会有更糟糕的局面发生，“你让一家公司为所欲为，就会让其他公司有样学样。”





导演和制作人们和华纳开始关系紧张，几个流媒体公司是“暗中窃喜”，毕竟今年已经有大量原计划影院发行的影片卖给了亚马逊、Netflix、Hulu。亚马逊影业负责人Jennifer Salke说：“很多创作者都在寻找一个称为家的地方，希望与电影公司或流媒体有着可以信任的关系，我们欢迎你们打电话给我。”