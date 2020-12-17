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《唐人街探案3》发布"谁是Q"版预告

亚洲侦探联盟组队 挑战第一名侦探Q

2020-12-17 11:06:29 来源：Mtime时光网

《唐人街探案3》今日曝光新预告，灵魂“三问”直指系列最大谜题Q！
亚洲侦探联盟合力应对Q设下的难关

　　时光网讯　由陈思诚编剧、执导的电影《唐人街探案3》即将于2021大年初一上映。今日曝光新预告，灵魂“三问”直指系列最大谜题Q！CRIMASTER世界名侦探排行榜第一名的Q，一直跟唐仁（王宝强饰）秦风（刘昊然饰）组成的唐人街神探组合“纠缠不清”，在案件上总是快他们一步，仿佛是一双眼睛在暗处紧紧注视他们。

王宝强被帮派追击

　　预告中还显示，东京发生大案后，Q也在第一时间贴出案件详情。一个天然密室，两个帮派大佬。一人死亡，所有的证据都指向密室中活下来的另一人。王宝强刘昊然受妻夫木聪之托来到东京，竟是帮嫌疑人翻案。案件难点重重，Q还在暗中设下难关。对此，唐仁、秦风、野田昊（妻夫木聪饰）、杰克贾（托尼贾饰）将联合起来组成亚洲侦探联盟应对挑战。


Q比秦风厉害吗？

对打第一侦探Q
亚洲侦探联盟组队有笑果

　　Q的真相是什么？Q的目的是什么？谁是Q？观众可以跟随这些谜题从全系列的角度去看待第三部的剧情的展开。“谁第一个出现在我面前，谁就是Q”，接着三部中新朋友、老朋友的画面闪过，再加上秦风在预告中最后的一笑，让人对Q的身份实在是好奇不已。

妻夫木聪饰演野田昊

　　预告中，唐仁、秦风、野田昊、杰克贾组成了“亚洲侦探联盟”，一起组团破案，也并肩应对来自第一侦探Q的挑战。风格各异的四个人碰撞在一起，笑果十足！不知道到底是“内忧外患”还是“战斗力翻番”？
 
托尼贾饰演侦探杰克贾

创多个系列之最
好饭开锅初一送喜

　　东京探案，还有不得不提的新加盟的超强大阵容。长泽雅美染谷将太铃木保奈美浅野忠信三浦友和，横扫全家人的青春，为合家欢再加磅。同时，大家熟悉的尚语贤肖央张子枫，再加上来自《唐探》网剧的邱泽张钧甯等，绝对称得上系列最强阵容。正如观众好奇的，“Q会不会就在这些人当中呢？”

王宝强刘昊然妻夫木聪携手破案

　　影片创下多个系列之最，不仅有难度最高的一次案件推理，还有全片使用ALEXA IMAX摄影机拍摄，最大程度的展现了秋叶原、涩谷、新宿等东京美景。

   编辑：八不半

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 唐人街探案3 王宝强 刘昊然 预告
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