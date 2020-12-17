《唐人街探案3》今日曝光新预告，灵魂“三问”直指系列最大谜题Q！

亚洲侦探联盟合力应对Q设下的难关









王宝强被帮派追击











Q比秦风厉害吗？





对打第一侦探Q

亚洲侦探联盟组队有笑果





Q的真相是什么？Q的目的是什么？谁是Q？观众可以跟随这些谜题从全系列的角度去看待第三部的剧情的展开。“谁第一个出现在我面前，谁就是Q”，接着三部中新朋友、老朋友的画面闪过，再加上秦风在预告中最后的一笑，让人对Q的身份实在是好奇不已。





妻夫木聪饰演野田昊





预告中，唐仁、秦风、野田昊、杰克贾组成了“亚洲侦探联盟”，一起组团破案，也并肩应对来自第一侦探Q的挑战。风格各异的四个人碰撞在一起，笑果十足！不知道到底是“内忧外患”还是“战斗力翻番”？

托尼贾饰演侦探杰克贾





创多个系列之最

好饭开锅初一送喜









王宝强刘昊然妻夫木聪携手破案





影片创下多个系列之最，不仅有难度最高的一次案件推理，还有全片使用ALEXA IMAX摄影机拍摄，最大程度的展现了秋叶原、涩谷、新宿等东京美景。



