时光网讯
由陈思诚
编剧、执导的电影《唐人街探案3》
即将于2021大年初一上映。今日曝光新预告，灵魂“三问”直指系列最大谜题Q！CRIMASTER世界名侦探排行榜第一名的Q，一直跟唐仁（王宝强
饰）秦风（刘昊然
饰）组成的唐人街神探组合“纠缠不清”，在案件上总是快他们一步，仿佛是一双眼睛在暗处紧紧注视他们。
预告中还显示，东京发生大案后，Q也在第一时间贴出案件详情。一个天然密室，两个帮派大佬。一人死亡，所有的证据都指向密室中活下来的另一人。王宝强刘昊然受妻夫木聪之托来到东京，竟是帮嫌疑人翻案。案件难点重重，Q还在暗中设下难关。对此，唐仁、秦风、野田昊（妻夫木聪
饰）、杰克贾（托尼贾饰）将联合起来组成亚洲侦探联盟应对挑战。
Q比秦风厉害吗？
对打第一侦探Q
亚洲侦探联盟组队有笑果
Q的真相是什么？Q的目的是什么？谁是Q？观众可以跟随这些谜题从全系列的角度去看待第三部的剧情的展开。“谁第一个出现在我面前，谁就是Q”，接着三部中新朋友、老朋友的画面闪过，再加上秦风在预告中最后的一笑，让人对Q的身份实在是好奇不已。
预告中，唐仁、秦风、野田昊、杰克贾组成了“亚洲侦探联盟”，一起组团破案，也并肩应对来自第一侦探Q的挑战。风格各异的四个人碰撞在一起，笑果十足！不知道到底是“内忧外患”还是“战斗力翻番”？
创多个系列之最
好饭开锅初一送喜
影片创下多个系列之最，不仅有难度最高的一次案件推理，还有全片使用ALEXA IMAX摄影机拍摄，最大程度的展现了秋叶原、涩谷、新宿等东京美景。