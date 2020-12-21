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专访"大保健王"乔杉:我是演员初心未改

"如果拍沐浴之王2 可能就要拍女澡堂子了"

2020-12-21 11:12:44 来源：Mtime时光网

“我是演员出身，喜剧演员只是其中一部分。”
　　时光网特稿　由易小星导演和编剧，彭昱畅、乔杉领衔主演的喜剧电影《沐浴之王》，在中国内地公映一周多，收获了超过3亿人民币的票房。

　　《沐浴之王》围绕中国传统文化“搓澡”而展开，讲述搓澡工乔杉和富二代彭昱畅这一对欢脱“澡堂兄弟”的意外相遇，二人斗智斗勇，经历了一系列啼笑皆非的事件后，转变为超越血缘的兄弟情。

　　乔杉饰演的周东海是这部电影主题地点——澡堂子的老板，同时也是一位出色的搓澡“手艺人”。他曾因获得搓澡技能大赛冠军一时风光无限，后又因帮别人作保被骗而落魄至极，靠着在巷弄里经营一家传统澡堂照顾上学的妹妹和生病的奶奶。


《屌丝男士》

     观众们最早的时候熟悉乔杉，是《屌丝男士》系列中的大保健会员，后来他出现在春晚的舞台，化身成了快递小乔。2017年连上三部电影《悟空传》《父子雄兵》《缝纫机乐队》，他也在电影圈层打开了生面。乔杉在这些电影里的重要角色，都是演绎小人物的悲喜。尽管结局不同，但是同样都给观众以笑声，这也是乔杉铺稳自己演员之路的重要年份。

　　在那之后，他先后又有好几部电影上映《来电狂响》《转型团伙》《两只老虎》……一直到近日的《沐浴之王》。角色上的转变呈现的是更加立体的人物，更多的时候也能看出演员乔杉在这些作品中的成长变化线。乔杉饰演的小人物总是充满了烟火气，没有距离感。他常说自己就是一个普通人，跟大家一样工作和生活。


《煎饼侠》

     过去，外界对于乔杉大保健的标签总是津津乐道，而乔杉把这些标签视为认可，不疾不徐、顺其自然地呈现着更多不一样的“乔杉”。既然无法彻底打破，那就宽心接受，接受它之后，更加开阔和游刃有余，以此延展出更多可能。如此，才有了搓澡工周东海。

　　在《沐浴之王》影片宣传期间，时光网对演员乔杉进行了专访，他聊到了自己在拍摄过程中的感悟，为出演本片所做的准备，身为演员对自己未来职业生涯的规划，以及对于《沐浴之王2》的展望。


　　Mtime：为了饰演搓澡工这个角色，做了什么准备吗？

　　乔杉：一开始我觉得还是挺简单的，因为我是东北人，从小就接触洗浴文化。我们都搓过澡，被搓过也搓过别人。但是后来我们提前找了一个大师来，教我们如何缠毛巾，如何发力呀，什么角度、节奏、力度，就在这个过程中，你发现原来这是一种文化，它其实是一种按摩。这个是认知上有问题的，然后确实也学到了不少东西。

　　Mtime：导演是个南方人（湖南人），是不是很多时候他要向您请教啊？

　　答：他为了这个戏，确实不管从南到北洗浴洗了一圈。他是南方人，一开始也不好意思，但是到后来他去洗浴后，感受到了这种文化，欲罢不能。所以我真的觉得在电视机前或者在手机屏幕前的你，如果将来有机会的话，一定要尝试搓澡这个事，真的很舒服

　　Mtime：会不会担心，北方观众会比南方观众更能接受这个片子？

终极预告

　　乔杉：其实这个并没有，因为虽然片名是《沐浴之王》，但“沐浴”只是一个载体，最重要讲的是我们人和人之间的情感，包括对友情，亲情的情感表达。我并不担心，我们也去了南方的试映，效果也非常好。

　　Mtime：您现在对沐浴文化是不是已经非常了解了？

　　乔杉：确实是，《沐浴之王》在南方试映的时候，很多南方的同学和朋友就说，看完这个片，我一定要去试一试，对我们来说是一件挺有成就感的事。沐浴文化在我们国家源远流长，已经几千年了，就像我们的酒文化、服装文化，和武术文化。如果我们这一代人，这个电影能让大家了解到，沐浴文化也是我们中国古老文化的一种，让我们更有自信地去传播，那我们会觉得很荣幸，很开心。

　　Mtime：您和彭昱畅这次合作怎么样？他也是南方人（江西人），您是不是需要带带他？

　　答：我们之前一起做的培训，就是我当时在拍戏，他先培训。等到他培训完了以后，轮到我，我们两个一起跟大师学。他在这个过程中，也逐渐对沐浴文化有了很深了解，现在都很行家。



　　问：您和彭昱畅在片场发生过什么特别有意思的事吗？

　　乔杉：我们特别有意思，我俩一起拍戏，在一个镇子里有很多人找我签名。一开始，打字复印社能印照片，五毛钱一张，一块钱一张，后来变成十块钱一张，就复印我俩照片，然后拿着让我们给签名。后来他就是自己复印出好多，落成一落，来就拿走，十块钱一张，很会做生意。

　　有时候追着上我们休息区来要签名，有个阿姨说快快快，我们都等三天了，我们就觉得都等三天了，赶紧给阿姨签了吧！签了以后发现不对，我们头一天才来啊，哪儿来的三天？这些事特别逗，我们俩乐坏了。 


易小星导演在片场

　　Mtime：你们是在哪个城市拍的？拍了多久，有棚内拍摄吗？

　　乔杉：在苏州和无锡都取了景，拍了将近两个多月。有，就是我们下雨的那场戏，我的天，拍得糟糕死了。那场冻死了，特别冷，下的大雨就是人工降雨嘛。因为当时水量不够，我们就得从河里直接往上抽水。河里的水质很冰冷，还有很多鼓风机在吹我们，为了营造暴风雨的效果，真的很冷很冷。一月份拍的，冻死了。

　　Mtime：您现在知名度这么高，演的也都是招人喜欢的喜剧片，有没有想过演一个坏人呢？

　　乔杉：那没有，因为很招人喜欢本身也是一件挺好的事啊。其实作为演员来讲，喜剧演员只是我身上的一个标签，我们也感谢喜剧，因为大家会从喜剧认识我们。但从我内心来讲，我还是一个演员，我的初心没有改变过。我是演员出身，喜剧演员只是其中一部分。后面我接的戏也好、角色也好，也会给大家带来很多改变，会让大家看到不一样的乔杉，可能你看完后会非常讨厌我。



　　Mtime：今年短短的下半年中就有《怪物先生》《沐浴之王》《温暖的抱抱》这三部新片，明年还有更多新片，您是怎么做到这么高效率，秘诀是什么？

　　乔杉：其实作为演员来讲，如果你有幸参与到了很多这样优秀的影视制作里，你应该感觉到高兴和幸福，证明我们国家现在对于疫情的防控做的非常好，这样才给予我们影视工作者很大的安全感，你才能去安心创作。在这个过程当中，我们确实也是想能拍一些更多优秀的影片，好来回报给大家。

　　Mtime：您在开拍之前对导演熟悉吗？

　　乔杉：熟悉，因为我们基本都是同时期的，那个时候在网络上，我们分别在做一些各自风格不同的剧。


《万万没想到》

　　Mtime：第一次知道自己要演《沐浴之王》的时候是谁告诉您的，场景还可以想起来吗？

　　乔杉：我在湖南录节目，跟海涛吃饭的时候接到了一个微信，就是易小星发给我说：“杉宝你在干嘛？”，我说“星宝我在吃饭”，他给我发了一个剧本，就是《沐浴之王》的剧本，我说我正在吃饭，回去看吧，第二天坐飞机回来的时候就看完了。因为我马上第二天就要去飞去别的工作，趁还有时间，提前跟小星聊了一两个小时吧，把这个剧本自己的想法又说了一下，我们就聚齐了，其实很简单。

　　Mtime：等于这个片您是第一人选，这个片子是围绕您打造的吗？

　　乔杉：那倒不是，肯定有别的人选，因为这个片子的制作过程很长了。反正咱也不问，问了以后反而闹心，是不是。不是第一人选啊，问啥？



　　Mtime：接下来如果有机会，您还想跟易小星导演再合作吗？

　　答：是，他说票房好就能拍《沐浴之王2》，可能会有新的故事，也有可能延续，就是得看《沐浴之王》卖得怎么样。如果卖得好的话，他们就有可能有2。按照易小星的性格，我觉得他可能拍2的可能性会有，但是可能就拍女洗澡堂子了，就不拍我们了

作者：甄甏甏   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 乔杉 沐浴之王
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