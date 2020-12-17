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“能演郭敬明的电影，说明我颜值在线”

《晴雅集》北京首映 赵又廷感谢郭敬明戏约

2020-12-17 12:11:55 来源：Mtime时光网

郭敬明透露，赵又廷是电影里最先确定的演员，是自己心目中“很清秀、很温柔的晴明”。赵又廷表示，收到郭敬明的邀请，说明自己颜值在线，这让他很开心。
      时光网讯 12月16日，奇幻电影《晴雅集》在北京举行全球首映礼，导演郭敬明携主演赵又廷邓伦王子文春夏汪铎、孙晨竣、徐开骋、欧米德、芦展翔、艾米等共同出席活动。电影《晴雅集》将于12月25日全国公映。

首映礼

      从拍第一部电影到今天十年了，郭敬明坦言拍《晴雅集》时自己不再那么“任性”，影片内容比以往更立体、更全面，在情感的表达上也更多了份隐忍与内敛，“十年如果停留原地也不是好事，我喜欢成长，成长代表没有被定型，我喜欢一切未知的东西。”

      郭敬明介绍，《晴雅集》从类型到技术，再到拍摄方式都有新的探索，“我还是个成长中的导演，成长代表没有被定型，我喜欢一切未知的东西。”

      《晴雅集》赵又廷和邓伦分别饰演灵动俏皮的“晴明”与憨直忠实的“博雅”。郭敬明透露，赵又廷是电影里最先确定的演员，是自己心目中“很清秀、很温柔的晴明”；赵又廷调侃“没想到后来导演选了邓伦演晴雅，他是全中国跟我长得最像的人。”

      赵又廷还笑称，收到郭敬明的邀请，说明自己颜值在线，这让他很开心。饰演异族法师泷夜的春夏也表示，收到郭敬明的邀请令她很惊讶， “这说明我长得还行？”“他既然敢请，我就敢演。”

      《晴雅集》是邓伦第一部主演的电影，在片中，他奉献了不少打斗动作。邓伦感慨：“在桥上打斗的那场戏，拍了七个大夜。在最艰苦的拍摄期，是依靠和廷哥彼此的鼓励才挺了下来。”

      首映礼现场，电影学院教授王红卫评价《晴雅集》：“如何把东方魔幻和现代主流电影结合，如何打破次元壁，如何能把青少年亚文化导入到主流文化，这个电影给了很好的答卷！希望这是导演崭新的开始！”

      导演王晶表示：“画面影像很凌厉，很多对白很喜欢。”导演曹保平表示：“看到了影片中很多的元素，非常饱满。”

      影评人史航评价《晴雅集》：“如果看不到别人的进步，那就是自己的退步。今天我没有退步，因为我要祝贺郭敬明导演，真的成长了。”

      此外，包括“时代少年团”全体成员、何昶希、章若楠、导演落落、Sky少年团、锤娜丽莎、雎晓雯、randy、黄薇、侍慧、刘博等明星也到场支持。

   编辑：羊羊

关键词： 晴雅集
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