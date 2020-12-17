《猎狐行动》发布一组角色海报，梁朝伟化身“红通”经济犯罪嫌疑人，段奕宏率领“猎狐小队”集结登场。





影片今日发布一组角色海报，梁朝伟化身“红通”经济犯罪嫌疑人，外表文质彬彬，眼神中却透出一丝阴狠，段奕宏所率领的“猎狐小队”则集结登场，整装待发，气场不输。两方阵营火药味十足，追逃之战一触即发。









段奕宏“苦追”梁朝伟七年

梁朝伟坦言：他是最懂我的人





此次发布的角色海报以证件的形式呈现各个角色的信息，梁朝伟身着蓝色格纹西装，神情冷峻，犹如一只残忍冷酷的狐狸，嘴角的狡诈微笑更是令人不寒而栗。段奕宏则眼神警觉，从容不迫，沉稳帅气中暗露锋芒，而“猎狐小队”的另外两名成员，夏侯云姗和张傲月同样干练简明，目光坚定，中国经侦民警为民而战，“天涯海角，有逃必追”的骁勇气势扑面而来。









梁朝伟在谈及片中两人角色关系时，坦言段奕宏是最懂他的人，更提及：“他追了我七年了，我讲的东西他都很理解，我跟他的关系好像是认识很久的朋友，但又是敌人。”









“猎狐小队”全员硬核出击

海外追逃演绎生死情义





影片中由段奕宏、夏侯云姗、张傲月组成的“猎狐小队”各司其职，奔赴在这场没有硝烟的战场上，就像现实中每一位真实存在的中国经侦民警一样，他们面对艰难毫不退缩，以除恶务尽为己任，用实际行动践行着“天涯海角，有逃必追”的坚定信念。









谈及片中“猎狐小队”三人之间的关系，段奕宏坦言：“每个队员都有自己的特长，我们互相配合，把自己的优势发挥到最大。”张傲月则用“队友、战友、朋友”来形容这段生死之交，更透露：“我们之间有着生死一线的微妙关系，因为大家都不知道下一秒会发生什么，很有可能我走了，或者他走了，所以我们之间的关系会更密切一些。”





编辑：八不半