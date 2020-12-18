时光网特稿 80年代，随着经济改革的推进，中国社会发生着翻天覆地的变化，面对未来，迷惘和焦虑开始在年轻一代群体弥漫，以王朔为代表的“痞子文学”开始风靡，小说中人物的嬉笑怒骂和游戏人生的态度正是这种情绪的映射.
时任北京电影学院老师、刚从美国学术访问回来的谢飞
观察到这一现象，决定将这种社会情绪捕捉在自己的新电影中。
不过，不同于当时受观众追捧的喜剧，谢飞在读完作家刘恒的小说《黑的雪》后，便坚定地将自己的这部电影定下了黑暗、幽冷的悲剧底色。
电影《本命年》
讲述了一个因打架入狱的青年重回社会，却始终无法融入，最终被时代彻底抛下的故事。电影将笔墨重点运用在主人公李慧泉的人物性格塑造上，通过克制的拍摄手法和叙事结构为观众呈现出了一个迷惘又孤独的内心世界。
这是国产电影首次将一位出身底层的“劳改犯”搬到银幕中央，不带有任何光明色彩、没有任何伟光正的结局，在当时“社会主义无悲剧”的创作背景下，《本命年》
的问世不得不说是一个“异类”。主人公稀里糊涂又短暂的一生给了观众极大的震撼，看似荒诞却又道出了“大多数”的生活真相。
李慧泉自此成为了一种青年精神代表，在此后的30年间不断引发着一批又一批年轻人的共鸣。
电影于1990年2月在柏林斩获银熊奖，同年4月在国内公映并获得大众最喜爱电影百花奖，日本著名导演大岛渚曾评价“谢飞的胜利是中国电影现实主义创作方法的胜利”，有学者总结这是部战胜时间的电影。
贾樟柯受《本命年》影响坚定了自己现实主义的创作风格，其1999年拍摄的《小武》
有着相似的内核。
最近采访到了谢飞
导演，一起回望这部经典电影在30年后带给我们的感动和思考。