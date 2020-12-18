我们采访到了谢飞导演，一起回望这部经典电影在30年后带给我们的感动和思考。

时光网特稿 80年代，随着经济改革的推进，中国社会发生着翻天覆地的变化，面对未来，迷惘和焦虑开始在年轻一代群体弥漫，以王朔为代表的“痞子文学”开始风靡，小说中人物的嬉笑怒骂和游戏人生的态度正是这种情绪的映射.









不过，不同于当时受观众追捧的喜剧，谢飞在读完作家刘恒的小说《黑的雪》后，便坚定地将自己的这部电影定下了黑暗、幽冷的悲剧底色。

























李慧泉自此成为了一种青年精神代表，在此后的30年间不断引发着一批又一批年轻人的共鸣。





电影于1990年2月在柏林斩获银熊奖，同年4月在国内公映并获得大众最喜爱电影百花奖，日本著名导演大岛渚曾评价“谢飞的胜利是中国电影现实主义创作方法的胜利”，有学者总结这是部战胜时间的电影。







