初恋女友带着他们的儿子回国参加绘画大赛，男主角在犹豫和困惑之后，终于带着自己最喜爱的一幅户县农民画作品赶到机场，和陌生而又熟悉的儿子完成了一场心灵的对话……





《一日父子》讲述了专注并热爱陕西户县农民画的画家关山，在人到中年时逐渐陷入现实生活的压力，他与妻子梅月婚后多年未育子女，夫妻感情日趋平淡，而他和年近七旬却想要二婚的父亲的关系也走向冰点，这一切的不适让他感到迷茫和颓丧。恰在此时，朋友告诉他，他的初恋女友可能带着他们的儿子回国参加绘画大赛，关山在犹豫和困惑之后，终于带着自己最喜爱的一幅户县农民画作品赶到机场，和陌生而又熟悉的儿子完成了一场心灵的对话，对话也解开了他一直以来精神上无法突破的困扰⋯⋯





影片曾荣获2019年休斯顿国际电影节Remi青铜奖(BRONZE)、入围2019年印度“斋普尔国际电影节、入围环球国际电影节(巴塞罗那)年度最佳导演奖。陕西省电影家协会主席、丝绸之路影视与戏剧研究中心首席专家张阿利认为，作为一部文艺故事片，《一日父子》成功地运用陕西民间艺术元素——户县农民画作为电影的叙事元素，并将其巧妙地作为建构人物心理世界和人物外部关系的重要物象，对农民画中的精神内涵进行了现代表达。





编辑：羊羊