





《缉魂》将于2021年1月15日全国上映，改编自江波小说《移魂有术》，原作获得第三届全球华语科幻星云奖最佳中篇小说银奖。影片围绕一起富豪凶杀案展开，负责此案的检察官梁文超（张震 饰）与妻子刑警阿爆（张钧甯 饰）在调查中发现，这起看似争夺遗产的谋杀案背后还隐藏着更为惊人的秘密。





预告浮现“反转痕迹”

导演得心应手设置“障眼法”





在此前发布的定档预告里，拿着“凶器”的死者儿子王天佑似乎才具有最大嫌疑，然而在“欲望难平”版预告中，与死者两任妻子关系亲密的万博士嫌疑直线上升。新版预告浮现的“反转痕迹”引发了网友热烈讨论：“预告越来越有意思了，想知道梁检提到的‘借刀杀人’是指向谁”、“所有人嫌疑都很大，导演可能会设置反转”。











实际上，程伟豪导演对于反转设置的逻辑及节奏把控得心应手，他的前作《目击者之追凶》里多重反转的情节正是影片最大亮点。《缉魂》作为程伟豪所擅长的犯罪悬疑黑色类型片，两支预告的方向也在印证网友们对于反转情节的猜测。然而，预告指向的凶手极有可能只是导演设置的又一次“障眼法”。真相如何，只等观众到电影中一探究竟。







梁检&阿爆





“审讯室”版海报氛围紧张

张震张钧甯默契配合成片效果“一加一大于二”





与预告一同释出的“审讯室”版海报中，梁检坐在单向玻璃后方，目光犀利地审视着征询室内的嫌疑人，而直面嫌疑人的阿爆表情严肃，双手撑桌与嫌疑人对峙。倾斜的窗口仿佛暗示被颠倒歪曲的真相，不同空间内两人向同一方向投射出冷冽视线，与巨大窗口交织形成强大张力，将这场交锋的紧张气氛推向极致。





此次张震与张钧甯再度携手，国际知名演员和知性实力演员的组合吸引了众多目光。两人在拍摄时配合默契，对手戏让程伟豪导演印象深刻：“演对手戏就像是在抛接球，张震和张钧甯能够稳当接住对方抛来的球，并在绝佳的时机抛回去。两人优秀的节奏掌控力让成片产生了‘一加一大于二’的效果，是非常出色的搭档。”





犯罪悬疑电影《缉魂》根据江波小说《移魂有术》改编，定档2021年1月15日全国上映，敬请期待！





李燕单人





李燕&万宇凡





唐素贞单人