《新神榜：哪吒重生》今日发布了面具人角色预告，身份扑朔迷离。

时光网讯





面具人形象神秘浮夸

对战“新哪吒”敌友难分





《新神榜：哪吒重生》讲述封神之战3000年后哪吒重生成为机车青年李云祥，与卷土重来的龙族等仇家再决生死的热血故事。继“新哪吒”李云祥、三太子敖丙、东海龙王之后，神秘面具人也正式入驻追光动画新封神宇宙。







面具人的机械面具可调节表情





此次角色预告中，面具人身手不凡，与“新哪吒”李云祥、彩云均打得不可开交。而一句“我是谁，我不告诉你”，更显神秘感，令人不知其是敌是友，为何介入“新哪吒”李云祥与龙族的生死对决。观众不妨走进影院揭晓答案。





此外，面具人的形象亦令人眼前一亮。他的造型具有不少以中国传统戏曲为灵感的国潮元素，独特的机械面具以木头和金属材质打造，能够调节出喜怒哀乐等不同表情，颇具东方朋克视觉风格。角色设计总监崔月梅透露，面具人是个“妄人”，不在乎世俗眼光，性格不羁，审美也比较突兀，鲜艳西装配上金镯子、金链子及机械面具，神秘又浮夸。这个抢眼新角色的登场，无疑将让影片更添看点。







面具人骚粉西装造型抢眼





赛车场老板身份成谜

吐槽“哪吒健忘”引猜测





《新神榜：哪吒重生》作为追光动画新封神宇宙的开篇之作，呈现了一个封神之战3000年后的全新架空世界。片中的东海市即为“新神榜”世界的重要组成部分。据悉，“新哪吒”李云祥和龙王三太子分属东海市平民区和富人区两大阵营，而面具人则是工业区的代表人物，经营着一家颇受当地年轻人喜爱的地下赛车场，面具下的真实身份成谜。







面具人与“新哪吒”李云祥都是机车迷





不过，结合此前预告中面具人的神吐槽属性，不难猜测他来头不小。一句“哪吒，你可真健忘”，可见他不仅与热衷赛车的“新哪吒”李云祥有交集，似乎也是哪吒的旧相识。而他吐槽“一个破封神榜，排了又乱，乱了又排”的不屑态度，更昭示出他不好惹，令人越发好奇他在此次封神榜重排中扮演怎样的角色。





神秘面具人的登场，给《新神榜：哪吒重生》的故事增添了不少新意。而在封神榜重排的世界观概念设定下，中国传统神话“众神”将陆续加入到“新神榜”世界当中，与“新哪吒”李云祥一起揭开全新的封神之战，2021年大年初一，敬请期待。







面具人住处颇有工业朋克特点

春节档电影《新神榜：哪吒重生》发布面具人角色预告，该神秘角色与“新哪吒”李云祥等人交手，彰显出不俗战斗力，但身份却扑朔迷离，引人好奇。影片由《白蛇：缘起》原班人马历时四年倾力打造，追光动画、阿里影业、博纳影业、哔哩哔哩影业出品，泡泡玛特联合出品，将于2021年大年初一全国上映。