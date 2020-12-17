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"明天你是否依然爱我"曝圣诞观影指南

Angelababy可爱对话真实圣诞老人引爆笑

2020-12-17 19:12:57 来源：Mtime时光网

《明天你是否依然爱我》今日发布了圣诞观影指南，以及全新圣诞主题剧照。
　　时光网讯　 “你见过真正的圣诞老人吗？”由刘开珞担任总制片人，周楠执导，Angelababy、李鸿其领衔主演的浪漫爱情电影《明天你是否依然爱我》即将于12月24日上映。日前，影片发布一支圣诞观影指南及全新圣诞主题剧照，真正的圣诞老人惊喜亮相。

　　在芬兰完成拍摄的2020年最后一场爱情电影《明天你是否依然爱我》中，圣诞老人见证了赵希曼与费力之间限定一天的相爱，圣诞老人本尊更是着泳装惊喜出镜。打雪仗、坐旋转木马、逛圣诞老人村、向极光许下爱情承诺……


Angelababy李鸿其互赠圣诞礼物

　　作为圣诞档最具圣诞氛围的爱情甜片，电影《明天你是否依然爱我》是年末所有情侣以及对爱情向往的观众的不二之选。目前影片预售已全面开启，和喜欢的人一起去看真圣诞老人带来的礼物，领略最纯正的芬兰风光和圣诞氛围，和ta一起许下最美好的圣诞心愿吧！ 

即刻购票约会必备！ 
Angelababy与纯正圣诞老人邀你赴约

　　Merry Christmas！和你一起去看《明天你是否依然爱我》，就是圣诞老人送给我最好的圣诞礼物！今日圣诞老人亲自为大家带来了这个圣诞节的特殊礼物——圣诞老人携Angelababy和李鸿其“一本正经”地娓娓道来今年度最浪漫的圣诞观影指南，影片中极致的圣诞元素悉数曝光，更有圣诞老人本人泳装惊喜出镜。


Angelababy李鸿其与圣诞老人合影

　　在被限定的24小时里，赵希曼（Angelababy 饰）和费力（李鸿其 饰）在圣诞老人故乡的圣诞老人村，打雪仗、乘雪橇，一起坐旋转木马，美妙的夜晚和圣诞老人一起烧烤，更是对着极光许下爱情心愿。

　　无论做什么，只要我们在一起，就是最完美的圣诞节。影片所塑造的甜蜜氛围，令观众提前感受到了圣诞的浪漫与美好，是2020年圣诞档期必看爱情电影。更重要的是，电影《明天你是否依然爱我》是送给所有观众的圣诞礼物，和喜欢的人一起打卡2020年最后一场爱情电影，收获独家浪漫。


Angelababy李鸿其与圣诞老人雪地烤火取暖

　　与观影指南一起曝光的圣诞主题剧照中，Angelababy、李鸿其的浪漫瞬间被甜蜜定格。赵希曼和费力与憨态可掬、神情慈祥的真圣诞老人共度甜蜜圣诞，两人坐着圣诞老人的专属列车，在圣诞老人村写下自己的心愿，在圣诞老人的见证下收获自己的爱情。这些充满仪式感的浪漫细节都将在影片中一一呈现，为观众带来圣诞档最适合约会的爱情电影。


Angelababy与圣诞老人共乘圣诞专车

圣诞约会甜片预售已开启！ 
Angelababy与圣诞老人同框超可爱

　　电影《明天你是否依然爱我》作为圣诞档期中最有圣诞氛围的爱情电影，在圣诞老人的故乡——芬兰完成拍摄。在圣诞老人村，Angelababy与李鸿其也首次见到了真正的圣诞老人。聊起这段拍摄经历，Angelababy欣喜雀跃地向观众分享了自己与圣诞老人之间的趣味互动：“圣诞老爷爷是整部电影中我印象最深刻的人物。这是我第一次和真正的圣诞老人聊天，他问我住哪儿，我说住在一个公寓里。


李鸿其戴驯鹿帽展露微笑

　　我以为是个很正常的聊天，我就问他‘那你呢’，他突然跟我说‘我住在一个Top secret year mountain’。我当时就觉得他是真实存在的了。拍摄结束我又问他是不是要开很久的车回家，他说‘我的驯鹿在外面等我呢！’完全不破梗！我觉得我遇见了真实的圣诞老人，这就是圣诞节最好的礼物。”

　　作为2020年最后一场爱情电影，《明天你是否依然爱我》的浪漫氛围和满满的爱情仪式感，是无数情侣和对爱情向往的人，圣诞节首选爱情电影的观影理由。赵希曼、费力在芬兰圣诞老人村的甜蜜点滴，也唤起众多网友内心对爱情的期待与向往，使得网友纷纷安利身边的人。

　　目前影片预售已全面开启，众多网友自发在网络平台“@”最特别的ta，约喜欢的人一起在岁末年初的平安夜、圣诞节，去影院打卡电影《明天你是否依然爱我》。让我们一起在真正圣诞老人的见证下，共赴今年圣诞最浪漫的爱情电影之约吧！


圣诞老人雪地烤香肠

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 明天你是否依然爱我 预告片
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明天你是否依然爱我 (2020)

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导演：周楠

主演：杨颖 李鸿其

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