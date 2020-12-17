音乐电影《指挥家》今日宣布定档明年1月22日，该片由真实人物经历改编，讲述了史上首位女指挥家安东尼娅‧布里克的传奇一生。

时光网讯 今日，爱情、励志、音乐电影《指挥家》发布定档海报，讲述身世坎坷从小被收养的女主人公怀抱音乐梦想，在世俗对女性的嘲讽歧视之下，通过自身不断努力获得从未有过的主流社会阶层的高度认可。同时情感之路却历尽艰辛，男主人公从质疑并阻挠逐步转变为一路相扶，默默助其成长为全球第一位女指挥家的故事。







安东尼娅和法兰克在花园





而贯穿全片的古典交响乐，更为观众奉献了一次大师级的视听盛宴。音乐、梦想、爱情等多种元素交织，电影《指挥家》也被不少影迷力赞为交响乐版“爱乐之城”，目前该影片定于2021年1月22日在全国上映。

平民女孩打破世俗勇敢追梦

终成梦想为首位女指挥





电影《指挥家》是一部真实的女性职场奋斗史，该片由真实人物经历改编，讲述了史上首位女指挥家安东尼娅‧布里克的传奇一生。影片中出生于贫寒家庭的女孩安东尼娅‧布里克是一位普通的音乐厅服务员，但她却有着不普通的梦想，梦想着自己有朝一日可以成为交响乐团的指挥家，但在女性社会地位极度受限的上世纪20年代这无异于“天方夜谭”。







安东尼娅站立雪中





追梦途中，在上世纪以男性为主导的音乐世界中历尽荆棘和冷眼，她却永不言弃。虽然最终因为社会大环境阻力，与同时期男指挥家的影响力不可同日而语。但她仍旧努力突破当时女性职业的禁区，不仅成为历史上第一位女性指挥家，更建立了世界上第一支女子乐团。她的故事和成就如同星火，成为后人继续执梦前行的温暖和路标。

交响乐版“爱乐之城”

事业与爱情不可兼得

定档海报 作为一部描写世界首位女指挥家的电影，《指挥家》与其他电影与众不同之处就是剧情和音乐元素交相呼应，影片最大的特色之一就是全片数十首古典交响乐，跟随剧情逐渐铺陈开来与剧情融为一体。在指挥家织就的传奇乐章里，音乐贯穿电影的全部，配乐和情节完全契合，音乐随剧情循序渐进，令观众一边在观影中得到美的熏陶，也能随着音乐中的情绪与安东尼娅‧布里克达成灵魂共振。





而女主角和男主角相遇、相知，却因现实社会的束缚难以有情人终成眷属，与众多现代职业女性一样，安东尼娅‧布里克也曾面临事业和爱情的两难抉择，她驰骋在通往女性职业禁区——成为指挥家的路上，一路披荆斩棘却在灯火阑珊处黯然神伤，回想与男友相处的种种点滴，女主成就事业的同时爱情终成遗憾。





该片对女性的细腻情感和事业与爱情难以两全的现实遭遇刻画十分详实，令现代女性观众颇有共鸣。





编辑：甄甏甏