首次出演女警的倪妮，在首映礼现场直呼“拍得非常过瘾”。





终极预告 《拆弹专家2》展开了全新的故事和角色，刘德华此次饰演的是一位残障拆弹专家，并意外陷入了爆炸案中：香港某处发生爆炸案，前拆弹专家潘乘风（刘德华 饰）因昏迷于现场，被警方怀疑牵涉其中。苏醒后的潘乘风只能一边逃亡一边查明真相，然而，他的好友董卓文（刘青云 饰）和他的前女友庞玲（倪妮 饰）却给他讲述了两段截然不同的经历。有计划的爆炸案接二连三发生，真相却越来越扑朔迷离…… 《拆弹专家2》展开了全新的故事和角色，刘德华此次饰演的是一位残障拆弹专家，并意外陷入了爆炸案中：香港某处发生爆炸案，前拆弹专家潘乘风（刘德华 饰）因昏迷于现场，被警方怀疑牵涉其中。苏醒后的潘乘风只能一边逃亡一边查明真相，然而，他的好友董卓文（刘青云 饰）和他的前女友庞玲（倪妮 饰）却给他讲述了两段截然不同的经历。有计划的爆炸案接二连三发生，真相却越来越扑朔迷离……

首次出演女警的倪妮，在首映礼现场直呼“拍得非常过瘾”。有一场倪妮在巷口被刘德华“锁喉”的戏份，拍摄时为了真实感，倪妮也让刘德华加大力气。





电影里，倪妮只要出现几乎都是单手抗枪，拍戏时她更是“半永久”地佩戴枪，让倪妮在拍摄结束后，发现自己的两边胳膊不一样粗了。倪妮还透露，在拍摄时会化更深色号的粉底，让自己更接近一位警察的形象。





在首映礼现场，主演马浴柯和洪天明也分享了幕后故事。首次合作的倪妮和马浴柯，就要拍摄一场激烈的对打戏。为了有更真实的效果，两人在拍摄前反复练习动作，马浴柯还因入戏太深，头重重磕在了地上。马浴柯现场也爆料，“这场戏倪妮要控制我，会用脚尖踩住我。每拍一条，倪妮都会问我‘疼不疼，不好意思’，非常体贴和尊重对戏的演员。”





主演洪天明首次饰演反恐部队警察。电影中，反恐队员冲向直升机的天梯，动作干脆利索。而说起拍摄时的情况，洪天明表示，拍摄中曾不小心踩到了倪妮的手，但她却一声不吭，力求拍摄效果更真实。





首映现场还请来了真正的拆弹专家，其中的贺丽远警官，是正在开展的2020年“全国最美基层民警”评选活动37名候选人中唯一一位排爆民警，从警22年，从事排爆工作22年，成功处置过700多起任务。





贺丽远也分享了曾经处理过的一起危险的排爆任务，“我们接到指令到达现场后，经过分析和研判，确定现场是一枚定时炸弹。因为计时器已经被破坏，现场无法确定爆炸的时间。考虑到现场的爆炸装置，是犯罪嫌疑人遗留在现场唯一的、最直接的物证。如果我们采用销毁和摧毁的方式，可能这唯一的物证也会随之销毁，所以我们现场决定人工拆除。当我们拆完定时炸弹的同时，接到侦查员的电话，嫌疑人已经被抓获。现场经过突审嫌疑人，他交代爆炸的时间和我们拆除完的时间，仅仅只有10分钟的距离。”

编辑：羊羊