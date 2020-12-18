网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

倪妮：首次演女警，拍打戏很过瘾

《拆弹专家2》首映 真实拆弹专家到场

2020-12-18 09:22:32 来源：Mtime时光网

首次出演女警的倪妮，在首映礼现场直呼“拍得非常过瘾”。
      时光网讯 由刘德华监制，邱礼涛导演，刘德华、刘青云、倪妮领衔主演的电影《拆弹专家2》将于12月24日上映。12月18日，影片在北京举行首映礼，主演倪妮马浴柯洪天明来到现场与观众们互动。

终极预告

      《拆弹专家2》展开了全新的故事和角色，刘德华此次饰演的是一位残障拆弹专家，并意外陷入了爆炸案中：香港某处发生爆炸案，前拆弹专家潘乘风（刘德华 饰）因昏迷于现场，被警方怀疑牵涉其中。苏醒后的潘乘风只能一边逃亡一边查明真相，然而，他的好友董卓文（刘青云 饰）和他的前女友庞玲（倪妮 饰）却给他讲述了两段截然不同的经历。有计划的爆炸案接二连三发生，真相却越来越扑朔迷离……
      
      首次出演女警的倪妮，在首映礼现场直呼“拍得非常过瘾”。有一场倪妮在巷口被刘德华“锁喉”的戏份，拍摄时为了真实感，倪妮也让刘德华加大力气。

      电影里，倪妮只要出现几乎都是单手抗枪，拍戏时她更是“半永久”地佩戴枪，让倪妮在拍摄结束后，发现自己的两边胳膊不一样粗了。倪妮还透露，在拍摄时会化更深色号的粉底，让自己更接近一位警察的形象。

      在首映礼现场，主演马浴柯和洪天明也分享了幕后故事。首次合作的倪妮和马浴柯，就要拍摄一场激烈的对打戏。为了有更真实的效果，两人在拍摄前反复练习动作，马浴柯还因入戏太深，头重重磕在了地上。马浴柯现场也爆料，“这场戏倪妮要控制我，会用脚尖踩住我。每拍一条，倪妮都会问我‘疼不疼，不好意思’，非常体贴和尊重对戏的演员。”

      主演洪天明首次饰演反恐部队警察。电影中，反恐队员冲向直升机的天梯，动作干脆利索。而说起拍摄时的情况，洪天明表示，拍摄中曾不小心踩到了倪妮的手，但她却一声不吭，力求拍摄效果更真实。

      首映现场还请来了真正的拆弹专家，其中的贺丽远警官，是正在开展的2020年“全国最美基层民警”评选活动37名候选人中唯一一位排爆民警，从警22年，从事排爆工作22年，成功处置过700多起任务。

      贺丽远也分享了曾经处理过的一起危险的排爆任务，“我们接到指令到达现场后，经过分析和研判，确定现场是一枚定时炸弹。因为计时器已经被破坏，现场无法确定爆炸的时间。考虑到现场的爆炸装置，是犯罪嫌疑人遗留在现场唯一的、最直接的物证。如果我们采用销毁和摧毁的方式，可能这唯一的物证也会随之销毁，所以我们现场决定人工拆除。当我们拆完定时炸弹的同时，接到侦查员的电话，嫌疑人已经被抓获。现场经过突审嫌疑人，他交代爆炸的时间和我们拆除完的时间，仅仅只有10分钟的距离。”

   编辑：羊羊

关键词： 拆弹专家2
关注时光网微信

相关电影/影人

拆弹专家2

拆弹专家2 (2020)

0.0

导演：邱礼涛

主演：刘德华 刘青云

在线播放

倪妮

倪妮

Ni Ni

职业：演员

查看影人作品  >

马浴柯

马浴柯

Marc Ma

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

洪天明

洪天明

Timmy Hung

职业：演员

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

首曝剧照！段奕宏情陷万茜&齐溪

《一意孤行》海南岛电影节首映

12
男主角夏明俊与妻子林墨的婚姻走到第七年，曾经的浪漫、..
2

德普:从百亿美元票房巨星到被开除

"吞噬他的不是毒品与暴力 而是复仇的渴望"

“德普是差劲公关的经典案例，他这不是搬起石头砸自己的..
3

迪士尼放大招之《星球大战》宇宙扩张

海登回归演阿纳金 《夺宝奇兵5》前期制作

整挺好！
4

迪士尼放大招，漫威海量新项目曝光

《洛基》首曝预告 杨紫琼加盟《尚气》

一大批漫威项目有了新消息。
5

"疾速追杀"衍生片?《无名之辈》曝预告

《风骚律师》男星化身低调老爸 明年2月上映

不要以为老爸很怂，其实……

查看更多