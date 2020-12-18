过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。









01. 《阿凡达3》杀青了！











《阿凡达》系列制片人乔恩·兰道在Instagram发照片表示，《阿凡达3》终于杀青了！照片中从左到右依次是回归出演的杰梅·克莱门特、新加盟的布伦丹·考威尔、导演詹姆斯·卡梅隆与兰道，“庆祝真人拍摄工作结束，恭喜新西兰和洛杉矶组的工作人员，太棒了！”女主角佐伊·索尔达娜为他点赞。《阿凡达2》推迟到2022年12月16日公映，《阿凡达3》则要等到2024年12月20日。

02. 贾老板新作《帕尔默》发预告





贾老板的新片来了，贾斯汀·汀布莱克主演的R级片《帕尔默》首曝预告！故事讲述一名有药瘾的前运动员，在抢劫房屋时被抓，服完刑后回到家乡，重新生活的同时与邻居家的孩子产生了联系。费舍·史蒂芬斯（《兄弟出头天》）担任导演，1月29日上线Apple TV+，朱诺·坦普尔、朱恩·斯奎布、阿丽莎·温赖特等人均共同出演。

03. 科幻片《混沌漫步》推迟到明年3月上映









近日狮门影业宣布，汤姆·赫兰德、黛茜·雷德利、麦斯·米科尔森、尼克·乔纳斯主演的《混沌漫步》从明年1月22日推迟到3月5日上映，同时将发行IMAX格式。《混沌漫步》设定在“反乌托邦”的未来世界，那时人类已经在遥远的外星（与地球很相似）建立了殖民地。这个星球上有一种细菌，男人感染后自己的所思所想都会被播放出来，人与人之间不存在隐私，这个世界女人已经死光了。

04. "星球大战"赏金猎人扮演者杰米·布洛奇去世











据外媒报道，《星球大战》系列电影中赏金猎人“波巴·费特”的首任扮演者杰米·布洛奇，于12月17日在英国去世，享年75岁。去世原因为帕金森等疾病造成的健康并发症。杰米曾在1980年的《星球大战2：帝国反击战》和1983年的《星球大战3：绝地归来》中，扮演广受喜爱的赏金猎人波巴·费特，也曾出现在许多英国电视和电影作品中，包括《神秘博士》《舍伍德的罗宾汉》《007之最高机密》等。





01. 汤姆·克鲁斯与“特工卡特”在约会？









