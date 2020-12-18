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时光早报:阿汤哥与"特工卡特"在约会?

"阿凡达3"拍完了 星战首任"赏金猎人"去世

2020-12-18 09:36:03 来源：Mtime时光网

早上好，今天终于是周五了，全球电影圈发生了哪些大事？

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 《阿凡达3》杀青了！



　　《阿凡达》系列制片人乔恩·兰道在Instagram发照片表示，《阿凡达3》终于杀青了！照片中从左到右依次是回归出演的杰梅·克莱门特、新加盟的布伦丹·考威尔、导演詹姆斯·卡梅隆与兰道，“庆祝真人拍摄工作结束，恭喜新西兰和洛杉矶组的工作人员，太棒了！”女主角佐伊·索尔达娜为他点赞。《阿凡达2》推迟到2022年12月16日公映，《阿凡达3》则要等到2024年12月20日。
02. 贾老板新作《帕尔默》发预告

　　贾老板的新片来了，贾斯汀·汀布莱克主演的R级片《帕尔默》首曝预告！故事讲述一名有药瘾的前运动员，在抢劫房屋时被抓，服完刑后回到家乡，重新生活的同时与邻居家的孩子产生了联系。费舍·史蒂芬斯（《兄弟出头天》）担任导演，1月29日上线Apple TV+，朱诺·坦普尔、朱恩·斯奎布、阿丽莎·温赖特等人均共同出演。
03. 科幻片《混沌漫步》推迟到明年3月上映


　　近日狮门影业宣布，汤姆·赫兰德、黛茜·雷德利、麦斯·米科尔森、尼克·乔纳斯主演的《混沌漫步》从明年1月22日推迟到3月5日上映，同时将发行IMAX格式。《混沌漫步》设定在“反乌托邦”的未来世界，那时人类已经在遥远的外星（与地球很相似）建立了殖民地。这个星球上有一种细菌，男人感染后自己的所思所想都会被播放出来，人与人之间不存在隐私，这个世界女人已经死光了。
04. "星球大战"赏金猎人扮演者杰米·布洛奇去世



　　据外媒报道，《星球大战》系列电影中赏金猎人“波巴·费特”的首任扮演者杰米·布洛奇，于12月17日在英国去世，享年75岁。去世原因为帕金森等疾病造成的健康并发症。杰米曾在1980年的《星球大战2：帝国反击战》和1983年的《星球大战3：绝地归来》中，扮演广受喜爱的赏金猎人波巴·费特，也曾出现在许多英国电视和电影作品中，包括《神秘博士》《舍伍德的罗宾汉》《007之最高机密》等。

01. 汤姆·克鲁斯与“特工卡特”在约会？



　　据英国《每日邮报》，58岁的汤姆·克鲁斯与38岁的“特工卡特”海莉·阿特维尔，在合作出演《碟中谍7》时因戏生情，现在已经开始约会。有消息人士告诉《太阳报》，“汤姆和海莉从开拍第一天就很投缘。疫情隔离，以及所有随之而来的困难，使他们更加亲近，现在已经变得难以分离。他们下班后一直见面，她也去过他在伦敦的公寓，两人看起来都很幸福。”

01. 怪物猎人下架致《鬼灭之刃》延迟引进



　　据《好莱坞报道者》获悉，电影《怪物猎人》不久前因涉及种族歧视问题而在中国内地被撤下后，电影局收紧审查，并召回了几部之前批准的进口影片，进行第二次更彻底的审查，其中包括《鬼灭之刃 无限列车篇》《命运之夜—天之杯3：春之歌》！THR预计这两部影片不会在二次审查时遇到困难，但漫长的审批过程可能会大幅延后它们的上映时间，直到明年的2月底或3月才能在内地上映。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 时光早报 帕尔默 阿凡达3 汤姆·克鲁斯 混沌漫步
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