《温暖的抱抱》发主题曲《跃进人海拥抱你》MV，张杰深情献唱。





温暖主题曲《跃进人海拥抱你》





张杰动人歌声温暖寒冬

鲍抱宋温暖治愈故事首揭秘





MV中，鲍抱(常远饰)与宋温暖（李沁饰）间惺惺相惜、彼此拯救的治愈故事悄然揭开，影片中的重要道具拥抱小瓷人的分分合合也将这份情感历程中的波折巧妙展现，刻画出笑泪并存的动人故事。





鲍抱与宋温暖甜蜜拥抱





鲍抱在宋温暖伤心时无法给她一个完整的拥抱，想去拥抱的双手愣在空中，张杰赋有情感穿透力的嗓音搭配直抵人心的歌词，将鲍抱面对爱时的犹豫与纠结显露无疑。宋温暖的出现像一缕阳光，照亮了完美主义者鲍抱一成不变的生活。MV结尾，鲍抱回眸与宋温暖的甜蜜对视也令人更加期待鲍抱的成长。





鲍抱与宋温暖互相治愈





终结孤单勇敢去爱

删除不开心拥抱跨年





谈及影片的创作初衷，常远坦言，“鲍抱虽然外表高冷，但内心是很温暖的一个人，这个角色从一开始就很打动我。每一个人都值得被爱和去爱别人，鲍抱也是如此。希望大家看完这部电影，都能勇敢去爱、勇敢去表达，走出自己的舒适圈，学会主动接纳他人、拥抱他人，在年末的时候给自己爱的人一个温暖的抱抱，欢乐跨年”。



音乐少女宋温暖



完美主义者鲍抱参加音乐比赛



12月31日上映 拥抱跨年



