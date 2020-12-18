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"明天你是否依然爱我"短片浪漫来袭

极光雪地见证Angelababy李鸿其浓情蜜意

2020-12-18 11:00:38 来源：Mtime时光网

《明天你是否依然爱我》今日发布了“我爱你的仪式感”特别短片，满是关于爱情的仪式感。
　　时光网讯　今日，备受期待的爱情电影《明天你是否依然爱我》发布“我爱你的仪式感”特别短片，短片中用数字记录了赵希曼（Angelababy饰）和费力（李鸿其饰）一起经历的种种，有第一次相识的惊鸿一瞥也有第三十五次奔向她的义无反顾，更有第287次打开对方送的cd的感动一刻，这不断升高的数字构造出了爱情的全貌。


费力注视希曼

　　短片的最开始由Angelababy和李鸿其的深情旁白娓娓道来让人动容，永远铭记这最美丽的当下。整个短片满是关于爱情的仪式感，让人回想起相爱的那些美妙瞬间，有心动有甜蜜，也有感动有忧愁。

　　该片将于12月24日圣诞节在全国上映，与ta一起去感受2020年最后一场爱情电影的极致浪漫吧，电影正火爆预售中，千万不要错过。


希曼费力乘坐狗拉雪橇

极光雪地见证爱意
年末最具仪式感爱情电影传递无限浪漫

　　电影《明天你是否依然爱我》今日曝光的“我爱你的仪式感”特别短片以Angelababy和李鸿其的旁白为开头娓娓道来句句入心，“两颗心，从陌生，到逐渐接近“、”最终这奇迹之下，跳动成了同样的频率“，这些话语一句一句道出赵希曼与费力之间的爱情，在黑夜中在雪地上，站在身边的人恰巧是对的那个，这就是独属于爱情的奇迹吧。


希曼费力相约旋转木马

　　短片中以数字为标，记录了赵希曼和费力的故事中的种种瞬间，有第一次相识的埋下爱意，有第一次过生日的感动，也有第一次同行出游的偷瞄心动。而后的对视、靠肩、吃醋，逐渐绘出这段感情的完整路径，看着他第三十五次奔向自己，她很难不动容吧。

　　在漫天风雪中，从夜晚到清晨当他一次又一次奋力奔向她寻找她时，雪地与低温都不再是阻力，浪漫也不再是限定。这些数字是感情最好的记录者，这满满的仪式感更是甜蜜入心，想必也能让万千走进影院的观众回想起自己的那些第一次，回想起那些曾经的甜蜜与感动，然后紧握住当下的美好，再将一切延续到未来。


希曼靠在费力肩头

万千情侣相约爱的仪式感
圣诞相约影院共渡“暖冬”

　　《小王子》里说过：仪式感就是使某一天与其他日子不同，使某一时刻与其他时刻不同。此次电影《明天你是否依然爱我》曝光的短片中让人看到了各种仪式感，或许是点滴日常中的精心准备的cd，或许是圣诞来临时留下的特别回忆。

　　仪式感用于表达爱意，也用于创造美好的回忆，银幕内赵希曼和费力用种种爱之仪式感创造美好回忆，而对于银幕外的情侣一起见证这段爱情又何尝不是一种仪式感呢。导演周楠也称这部电影拍的是他心中爱情本该有的模样，他希望把此片作为圣诞限定礼物送给天下有情人。

　　电影《明天你是否依然爱我》中浓烈的浪漫氛围，也让不少网友组团at心中的那个ta，相约一起去影院打卡这部年末最后一部爱情电影，对于情侣而言在圣诞一起看这部电影也是一种独家浪漫。还有人感慨：“不出意外，12月24日那天我会坐在影院安安静静看完这场电影。但如果能够等到你，我们就一起去把《明天你是否依然爱我》变成肯定句！”

　　如果身边有一个人可以每天都把“明天你是否依然爱我”变成肯定句，那一定相当幸福吧。12月24日与你所爱之人走进影院共渡“暖冬”吧，以年末最后一部爱情电影《明天你是否依然爱我》为今年画下一个圆满的句号吧，和ta一起共付这场爱情之约，以这部电影来完成今年独属于圣诞的爱之仪式感吧！

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 明天你是否依然爱我 Angelababy 李鸿其
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