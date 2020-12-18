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"沐浴之王"发"我爱洗澡"正片片段

澡堂摇滚潮酷欢乐 彭昱畅营销鬼才重振澡堂

2020-12-18 11:41:01 来源：Mtime时光网

《沐浴之王》今天发布了“我爱洗澡”正片片段，火箭男孩乐队翻唱摇滚版《我爱洗澡》。
　　时光网讯　喜剧电影《沐浴之王》凭借“有笑有泪有燃点”的舒爽观影体验，上映以来叫好叫座，不仅总票房近2.8亿，单日票房、排片持续位列第一，成为当之无愧的贺岁档口碑黑马。据悉，国内众多沐浴企业也纷纷为影片打call，组团观影已成风潮。

　　日前片方发布“我爱洗澡”正片片段，摇滚版《我爱洗澡》令人耳目一新，结合“澡堂家族”同心协力振兴澡堂的脑洞玩法，给传统沐浴文化注入了年轻新潮元素。《沐浴之王》由易小星执导，彭昱畅、乔杉领衔主演，卜冠今、苇青主演，金世佳友情出演，正在全国欢笑热映中。


卜冠今苇青其乐融融

彭昱畅“吉祥物”变营销鬼才 
澡堂家族齐心重振家业

　　此次发布的“我爱洗澡”正片片段中，火箭男孩乐队翻唱摇滚版《我爱洗澡》，与澡堂场景无缝贴合，也利用澡堂空间营造出媲美Live House的完美回音效果，让传统澡堂变得新潮有活力。

　　据悉，导演易小星从一则乐队在废弃澡堂演出的新闻中获得灵感，希望通过时尚和摇滚元素建立传统沐浴文化与当下年轻人的对话。不少观众被“种草”：“澡堂蹦迪哈哈哈哈太绝了”、“哪里有这样的网红澡堂，我也想去打卡”。


火箭男孩乐队组合比心

　　喜剧电影《沐浴之王》讲述了彭昱畅饰演的肖翔意外失忆后，从公子哥变为搓澡工，并在乔杉饰演的周东海的指导下苦练搓澡技艺，想要成为一代“沐浴之王”的欢笑故事。

　　此次发布片段中，可见彭昱畅饰演的周吉祥真正融入澡堂家族的转变。曾因不学无术被戏称为“吉祥物”的他，不仅苦读《搓澡工的自我修养》钻营搓澡手艺，更意外展露营销天赋，将原本生意萧条的澡堂打造成了时尚打卡圣地。这首《我爱洗澡》，如同澡堂家族重振家业的“战歌”，让人看到老澡堂在一家人的努力下焕发新生，并被他们相亲相爱其乐融融的情感所触动。


彭昱畅搓碟的手将变成搓澡的手

打造“沐浴”视听双重冲击  
情怀金曲欢乐感动兼备

　　《沐浴之王》用喜剧的形式把沐浴文化呈现到观众面前，充满新意又十分解压。为把“沐浴”故事拍出视听双重冲击，导演易小星借鉴功夫片拍摄手法，把搓澡敲背技法呈现得行云流水，令人惊艳，而情怀金曲的巧妙运用，也给观众留下了深刻的印象。

　　除了动感摇滚版《我爱洗澡》，片中还采用了古筝版《万万没想到》配乐，不仅瞬间唤起无数“万万”粉的回忆杀，更助推了沐浴技能大赛高潮戏的燃点。细心的观众不难发现，张本煜施展筋膜刀按摩技法，配乐是钢琴曲，而彭昱畅展现单手敲背秘技，配乐正是古筝版《万万没想到》，敲背节奏与古筝音律完美契合，带来热血沸腾的淋漓感受。


彭昱畅跟随“哥哥”乔杉、“奶奶”苇青进入澡堂大家庭

　　此外，乔杉演唱的《笨小孩》也感动了观众。“笨小孩”仿佛他饰演角色的写照，苦苦支撑家族澡堂却无果，在生活面前捉襟见肘，彭昱畅的出现给他的生活带来了转机和欢乐。

　　歌词“哎哟向着天空拜一拜呀，别想不开，老天自有安排，老天爱笨小孩”，是角色的守得云开，亦恰似影片送给观众的寄语，艰难的一年总会过去，不如洗掉烦恼迎接新的一年。相信观众走进电影院，将会收获一份舒爽解压的欢乐与温暖。

彭昱畅街头学艺


彭昱畅乔杉观摩揉面手法感悟搓澡技艺

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 沐浴之王
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导演：易小星

主演：彭昱畅 乔杉

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