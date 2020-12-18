时光网讯
12月10日在Netflix上线的真人漫改日剧《弥留之国的爱丽丝》
获得不俗的观众口碑，目前IMDb上评分达到8.0，时光网评分暂时7.3。日前片方发布了制作特辑和演员“遗愿清单”特辑。
这部剧集由《王者天下》
导演佐藤信介
执导，山崎贤人
、土屋太凤
等主演，改编自麻生羽吕的同名漫画，讲述主角与好友们误入一个以生命为赌注的“国家”中，必须靠游戏闯关来保住性命，颇有点“大逃杀”的感觉。
剧中出现了东京涩谷街头空无一人的大量场景，事实上拍摄团队是在河边的空地临时搭建的交叉路口，利用绿幕+CG技术合成的。显然平日忙碌的涩谷街头，不可能在大白天空出几个小时让他们拍电视剧。此外，涩谷地铁站也是按照原样仿造而成的。
和在电视台播出的普通日剧相比，《弥留之国的爱丽丝》
制作经费显然要大很多，隧道咬人的黑豹采用了动作捕捉技术，虽然和好莱坞的美剧比差点意思，但在日剧中已经算是大场面了。
《弥留之国的爱丽丝》是Netflix在日本继《全裸导演》之后，声势最大的原创剧集了，村上虹郎、朝比奈彩、三吉彩花等日本年轻演员也参与了该剧。第一季共8集，游戏还未结束，虽然Netflix还未宣布续订第二季，但观众看到接下来的故事可能性还是非常大的。