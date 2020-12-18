《弥留之国的爱丽丝》算是比较成功的真人漫改作品。







制作特辑 时光网讯 12月10日在Netflix上线的真人漫改日剧

12月10日在Netflix上线的真人漫改日剧 《弥留之国的爱丽丝》 获得不俗的观众口碑，目前IMDb上评分达到8.0，时光网评分暂时7.3。日前片方发布了制作特辑和演员“遗愿清单”特辑。





平时的涩谷街头 剧组搭建的拍摄场地





剧中出现了东京涩谷街头空无一人的大量场景，事实上拍摄团队是在河边的空地临时搭建的交叉路口，利用绿幕+CG技术合成的。显然平日忙碌的涩谷街头，不可能在大白天空出几个小时让他们拍电视剧。此外，涩谷地铁站也是按照原样仿造而成的。

黑豹戏份由动作捕捉+CG



