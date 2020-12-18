音乐老师江波一腔热诚帮助很有歌唱天赋的百灵和她濒临崩溃的家庭。





时光网讯 由谢亮宏执导，著名电影制片人钱海毅担任总制片，著名剧作家赵江丽担任编剧，著名表演艺术家牛犇、演员李品夆、艾米、张捷、吕泽先、周婷婷、郑子涵、陈诗颖、谢盈雪、林轩、邬倩等联合主演的温情励志电影《歌带你回家》今日正式发布了影片首款先行预告,预告揭开了小百灵一家四口磨难生活的冰山一角，令人触动。该影片即将于2021年1月11日全国温暖上映。





《歌带你回家》预告 电影《歌带你回家》先行预告以牛犇老师独白的形式开场，简短画面展现了小百灵的家庭磨难开始：“她的弟弟走失了，她的爸爸出车祸死了，她的妈妈受了很大刺激疯了”。所有的一切都来的那么猝不及防，当听到小百灵哭泣着大喊：“妈”的时候，瞬间展现出角色的无助感，而预告中小百灵的故作坚强、治疗妈妈的艰辛、唱童年歌谣的幸福、找弟弟的崩溃，更是令人心疼指数飙升。而其中牛犇老师饰演的退休党干部和音乐老师江波不遗余力的帮助小百灵寻找走失的弟弟和救治妈妈的镜头又给人一种温暖安心的感觉，也更为立体化的体现了影片的温情正能量。









从预告中可以看出，退休党干部及音乐老师在与小百灵相伴寻亲的路上，既像家人，又像良师益友，他们不仅扶持了小百灵那个风雨飘摇的家，还尽全力的帮她实现唱歌梦想。如此和谐的场面都源于他们拥有同样坚定不移的信念，这也是影片所要传递给观众的核心内涵。





《妈妈再爱我一次》是一部台湾苦情戏，却在内地获得共鸣,它的轰动在上世纪80年代不仅仅是一部电影的成功，更反映出当时的文化现象,因为它的悲情符合中国人的心态。而《歌带你回家》这部电影跟它有着异曲同工之处。





该影片的成功在于它没有刻意的煽情,而是通过小女孩的视角去阐述了中国底层人民生活的辛酸苦辣,略显真实的镜头语言展现了小百灵有梦不敢追、弟弟失踪无处可寻、母亲生病无药可医的种种打击,这些都是底层“贫”民不能承受的精神之痛,电影虽叙事朴素没有任何花里胡哨，但它符合中国人的心理需求。再加上影片定于2021年1月11日开年上映，片中小百灵历经千辛万苦的家庭团圆也影射了过年回家团圆的传统，堪称2021年市场的第一股清流,寓意着开年大吉。









电影《歌带你回家》以多个励志人物形象,为影片注入了正能量之魂。老艺术家牛犇饰演的退休党干部，有信仰有担当，退休后仍积极发挥余热，帮助小百灵这个破碎的家庭重建温暖,传递了来自社会最正直的温度。实力派演员李品夆饰演的音乐老师江波，他不仅因材施教帮助小百灵踏上了追梦的征途,还用实际行动影响着社会各界爱心人士一起加入到扶贫帮困的队伍中，如此的正义无私让观众看到了身为一名优秀人民教师最美好的样子。





童星艾米饰演的小百灵，有音乐梦想、有对家人的爱、有责任感，为当代青少年起了很好的表率作用。每一位人物似乎都是当代生活中不可或缺的角色,或许是因为亲情是跟生活最息息相关的元素，也或许人们在喧嚣闹市中需要一个宣泄感情的端口,这也造就了影片的强共鸣，真正实现了与观众的跨时空交流,值得去细细品味。









