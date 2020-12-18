平遥电影宫为平遥国际电影展的举办场地，由清华大学建筑设计研究院产业园区研究中心廉毅锐团队设计，由平遥古城内占地面积最大的废弃工业用地——始建于70年代的平遥柴油机厂改造而成。除了

时光网讯 日前，联合国教科文组织公布2020年度亚太地区文化遗产保护奖获奖名单，平遥电影宫荣获“2020联合国教科文组织亚太地区文化遗产保护奖”优秀奖(2020 UNESCO Asia-Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation Awards for Merit)。该奖项从来自亚太地区9个国家的48个参赛作品中评选产生，最终奖项仅授予7个项目，这也是近10年来参与评审项目相对较多，但获奖项目最少的一次。





平遥电影宫为平遥国际电影展的举办场地，由清华大学建筑设计研究院产业园区研究中心廉毅锐团队设计，由平遥古城内占地面积最大的废弃工业用地——始建于70年代的平遥柴油机厂改造而成。除了举办一年一度的平遥国际电影展，平遥电影宫也常设电影院，辅以书店、咖啡等生活文化娱乐设施，日常面向公众开放，将平遥古城中令几代人难忘却又逐渐被忽视的工业历史拉回到大众视野之中，也令老厂房带着新文化、新生活方式回归城市公共生活。





2020联合国教科文组织亚太地区文化遗产保护奖评委评价，“平遥电影宫的建成促成了平遥古城的收入来源多样化，扩大了旅游客群的多样性，增强了古城社会经济的可持续性。通过为古城内居民和外来游客提供用于文化活动的新公共空间和设施，改善了社区居民的生活质量”。此外，评委还特别指出，“设计团队严格遵守为保护平遥古城世界遗产而制定的法规，最大程度地保留了建筑肌理，采用同质同色的材料确保新建建筑与古城遗产保持着同感。该项目为应对许多严重依赖单一旅游产业的古镇所面临的挑战提供了创新性选择”。

编辑：羊羊