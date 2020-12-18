讲述了电影工作者在拍摄电影《金刚川》过程中的幕后故事，同时回顾了历史上的金城战役。





12月18日，纪录电影“我们和《金刚川》”正式登陆全国各大院线。据悉，该片由田羽生担任总导演，王晓蒙执导，主要讲述了电影工作者在拍摄电影《金刚川》过程中的幕后故事，同时回顾了历史上的金城战役。





纪录电影“我们和《金刚川》”从现实与历史两个视角出发，带领观众走进电影《金刚川》剧组，以电影拍摄为时间线，以“桥”的建设与炸毁为重要核心段落，纪实性地跟踪拍摄电影剧组的台前幕后，展现电影主创团队如何攻坚克难，高效地完成电影艺术创作，刻画中国电影人在“疫情”这一特殊环境中以及纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年这一特殊历史时刻里，团结一致、大局为重、甘于奉献的精神。





电影《金刚川》以抗美援朝为题材，通过精巧新颖的叙事角度，讲述了志愿军战士在艰苦卓绝的环境下，修补堪比生命线的木桥，以血肉之身无悔许国的故事。戏内，朝鲜战争临近尾声，作战部队要在一昼夜间突破金刚川上的交通命脉工兵桥，到达作战指定位置；美军不断轰炸，困难重重。戏外，制作团队也一样遇到了许多困难，不仅时间紧任务重，而且有大量外景拍摄，需要“靠天吃饭”，拍摄地丹东又遭遇百年不遇的台风，作为重要的道具——木桥，也被洪水淹没。“拍着拍着，桥没了……”戏里戏外，如何“保”桥？都是难题。





在电影《金刚川》中，高射炮对决侦察机是全片的高潮和主线。而高射炮这个道具，彻底让道具组愁坏了。道具师表示：“整个电影最难、最重要的就是这两门三七炮。我们尝试后，发现转方向和摇炮筒都有问题。”如何造出既符合历史史实，又能达到电影拍摄效果的高射炮？道具组集体住在道具间，经过数天夜以继日的研究和尝试，终于改造出符合要求的高射炮。





电影《金刚川》剧组里，“传帮带”这一优良传统悄然流行起来。剧组现场演员太多，执行导演忙不过来的时候，张译甚至担任了临时的执行导演，指导演员表演。在采访时他还透露“传帮带是演员行业的传承”。在拍《金刚川》的时候，自己还会和后辈聊自己对于这场戏的想法和理解，就像当年他的前辈帮助他一样。而吴京，则带着他的“炮兵班”聊演戏的初心，在棚里排练时，他让演员们用方言报出自己在电影里的人物名字和个人经历，帮助他们迅速入戏。





在电影《金刚川》里，有一个特色就是除张译外，每个主演都在电影里说家乡的方言。吴京说北京话，邓超说江西话，李九霄说四川话，魏晨说兰州话。这也是身为江西南昌人的邓超第一次在电影作品中大篇幅地使用家乡方言演戏。虽然张译的家乡在黑龙江哈尔滨，而他在影片中表演的陕西方言台词，都是为诠释角色专程学习而成。





由于遭遇百年不遇的台风和暴雨，《金刚川》剧组被迫停工了10天左右。在这段时间里，剧组也没有丝毫松懈，演员们在酒店将没有拍摄的戏份提前排练完毕。由于酒店没有道具，剧组就按照拍摄现场的布置在酒店就地取材——将椅子围成一圈摆成炮台，用一个杆模拟高射炮，开始无实物表演的排练。等现场条件符合拍摄后，立马就投入实拍，在突发状况频发的情况之下为拍摄争取出了很多时间。





为了真实再现战场的残酷，《金刚川》还特地邀请了一群特殊的演员——本身就是残疾人的演员，加上特效化妆，去展现炮弹过后被炸断手脚的战士们。这在国内的电影拍摄中是很少见的。正如一位特殊演员所说：“感谢《金刚川》剧组让残疾人演员有体现自我价值的机会。”





除了揭秘电影拍摄的幕后故事外，纪录电影“我们和《金刚川》”还从电影《金刚川》出发，穿越历史的硝烟，从丹东到北京，通过纪实性的探访、寻找，通过真实的遗迹、遗物、资料和相关人物的口述，真实还原70年前那场决定性的战役——金城战役，展现中国人民志愿军和中国人民的爱国主义、革命英雄主义和紧密团结共同抗敌的精神，体现了中华民族巨大的凝聚力和向心力。





2020年是不平凡的一年，面对疫情巨大的考验，电影行业携手并肩，在极为艰难的条件下扛起行业复苏的重担；同时今年作为中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年，也是值得纪念的一年。在这样一个特殊历史意义的时刻，中国电影行业再次肩挑责任与义务，纪录电影“我们和《金刚川》”以光影谱写英雄赞歌，致敬中国人民志愿军不朽精神。