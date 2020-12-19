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《神奇女侠2》首日不敌《紧急救援》

大盘1.33亿显冷清 内地年度总票房破180亿

2020-12-19 10:31:36 来源：电影票房

截至昨日，2020年全国累计票房已达180.42亿，距离200亿目标仍相差近20亿，圣诞档和跨年档新片将成为今年最后的希望。


本文转载自公众号“电影票房”

      复工后第一百五十二天（12月18日）也是第二十二周的周五，全国共排映达31.3万场，观影人次约360万，根据初步统计产出票房1.33亿。

《紧急救援》首日7100万，累计8622万；
《神奇女侠1984》首日4450万（含午夜场282万）；
《沐浴之王》1210万，累计2.91亿；
《如果声音不记得》256万，累计3.13亿；
《疯狂原始人2》116万，累计3.09亿；
《哆啦A梦：大雄的新恐龙》62万，累计4641万；
《秀美人生》61万，累计3746万；
《金刚川》47万，累计11.21亿；
《少女佳禾》33万，累计654万；
《猎杀T34》32万，累计1646万



      备受期待的两部中外大制作终于同日上映，但是市场热度却并未有实质变化，大盘甚至不及《如果声音不记得》《赤狐书生》上映首日（周五1.52亿），昨日这两部大片也未能担起“救市”重任。

      截至昨日，2020年全国累计票房已达180.42亿，距离200亿目标仍相差近20亿，圣诞档和跨年档新片将成为今年最后的希望。

      《紧急救援》正式开画首日放映近14万场，以较明显的优势夺得单日票房冠军，并且创下自10月23日《金刚川》开画以来的最佳首周五成绩。《神奇女侠1984》周五不含午夜场斩获票房4100多万，在缺乏好莱坞大片的今年，首日成绩仅次于9月上映的《信条》和《花木兰》位列进口片第三，不过这一成绩比首部《神奇女侠》下滑了近45%。

      两部新片周六排映占比均有所下滑，《紧急救援》仍以超41%的占比居首，而《神奇女侠1984》次日占比已跌破30%。其他老片占比不同幅度地回升，《沐浴之王》单日占比小涨至12.7%，《疯狂原始人2》占比较周五大涨一倍，《哆啦A梦：大雄的新恐龙》场次更是大涨近两倍。


作者：电影票房   编辑：羊羊

关键词： 内地票房 神奇女侠1984 紧急救援
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