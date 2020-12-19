截至昨日，2020年全国累计票房已达180.42亿，距离200亿目标仍相差近20亿，圣诞档和跨年档新片将成为今年最后的希望。







本文转载自公众号“电影票房”





复工后第一百五十二天（12月18日）也是第二十二周的周五，全国共排映达31.3万场，观影人次约360万，根据初步统计产出票房1.33亿。



















截至昨日，2020年全国累计票房已达180.42亿，距离200亿目标仍相差近20亿，圣诞档和跨年档新片将成为今年最后的希望。





《紧急救援》正式开画首日放映近14万场，以较明显的优势夺得单日票房冠军，并且创下自10月23日《金刚川》开画以来的最佳首周五成绩。《神奇女侠1984》周五不含午夜场斩获票房4100多万，在缺乏好莱坞大片的今年，首日成绩仅次于9月上映的《信条》和《花木兰》位列进口片第三，不过这一成绩比首部《神奇女侠》下滑了近45%。





两部新片周六排映占比均有所下滑，《紧急救援》仍以超41%的占比居首，而《神奇女侠1984》次日占比已跌破30%。其他老片占比不同幅度地回升，《沐浴之王》单日占比小涨至12.7%，《疯狂原始人2》占比较周五大涨一倍，《哆啦A梦：大雄的新恐龙》场次更是大涨近两倍。







