网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

著名影迷奥巴马公布私人年度片单

电影最爱《蓝调天后》 剧集最爱《风骚律师》

2020-12-19 11:25:32 来源：Mtime时光网

奥巴马最爱的电影为维奥拉·戴维斯、查德维克·博斯曼等主演的黑人音乐电影《蓝调天后》，最爱的剧集为鲍勃·奥登科克主演的《绝命毒师》衍生剧集《风骚律师》。


      时光网讯 日前，前美国总统、现著名影迷奥巴马公布私人年度片单，向网友们分享了自己在2020年最喜欢的10部电影和10部剧集。

      其中，奥巴马最爱的电影为维奥拉·戴维斯、查德维克·博斯曼等主演的黑人音乐电影《蓝调天后》，最爱的剧集为鲍勃·奥登科克主演的《绝命毒师》衍生剧集《风骚律师》，这部剧集已经播出到第五季。



电影十佳：
1. 《蓝调天后》
2. 《高个儿》
3. 《巴克劳》
4. 《无依之地》
5. 《心灵奇旅》
6. 《情人的摇滚》
7. 《科莱采夫》
8. 《曼克》
9. 《马丁·伊登》
10. 《让他走》
11. 《时光》
12. 《少年邦》
13. 《赛拉和黑桃乐队》
14. 《残疾营地》



剧集十佳：
1. 《风骚律师》
2. 《后翼弃兵》
3. 《我可以毁掉你》
4. 《黑袍纠察队》
5. 《上帝之鸟》
6. 《开发者》
7. 《最后之舞》
8. 《美国夫人》
9. 《善地》
10. 《城市之真》

   编辑：羊羊

关键词： 奥巴马 蓝调天后 风骚律师
关注时光网微信

相关电影/影人

玛雷尼的扭摆舞

玛雷尼的扭摆舞 (2020)

0.0

导演：乔治·乌尔夫

主演：维奥拉·戴维斯

在线播放

会员评论 (9)

发表

本周热读

1

“能演郭敬明的电影，说明我颜值在线”

《晴雅集》北京首映 赵又廷感谢郭敬明戏约

20
郭敬明透露，赵又廷是电影里最先确定的演员，是自己心目..
2

“这一次她将更加成熟，更具人性”

《神奇女侠1984》中国首映连线加朵

3
时隔三年再度与影迷见面，饰演神奇女侠的盖尔·加朵难掩..
3

《神奇女侠2》首日不敌《紧急救援》

大盘1.33亿显冷清 内地年度总票房破180亿

截至昨日，2020年全国累计票房已达180.42亿，距离200亿..
4

这部电影道尽人生最残酷的真相

30年后，《本命年》的经典依然无法复制

我们采访到了谢飞导演，一起回望这部经典电影在30年后带..
5

"勇敢者的游戏":这部喜剧25周岁了

游戏终将结束 父子也会和解

距离艾伦·帕里斯在《勇敢者的游戏》片尾拥抱他20多年未..

查看更多