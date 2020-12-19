薄汉雄导演的《漂流》成为大奖得主。这部短片中，为了逃避政策，主角从小被当作女孩养大，因此遭遇了自我认同与外界霸凌的双重夹击。

时光网讯 NOWNESS“2020 天才计划”特别展映日前在上海举行。展映包括第二届中国天才计划12部入围短片、3位中国艺术家柳迪、陆扬、陈轴的影像作品以及NOWNESS Global十周年经典展映。





2020年9月，第二届中国天才计划正式启动，并邀请到6位来自各行业的文化领袖担任本次的评委，分别是FIRST影展创始人、电影导演宋文、艺术家曹斐、演员谭卓、制片公司黑鳍Blackfin创始人王子剑、音乐厂牌88rising中国区音乐市场总监林初霞，以及NOWNESS现在出版人兼编辑总监肖耀辉。





在一个半月的的时间里，中国天才计划收到了近500部参赛作品，经过初审、复审，遴选出12部入围作品。





王昊楠导演的《气泡》获得了最佳人气奖。短片在北京拍摄，却在日常场景中讲述了一个关于情爱与奉献的光怪陆离的故事。





林齐颖导演的《秘密基地》获得了评审团大奖。故事背景设置在潮汕，导演在一个物流仓储库房，用三个小学生、几个箱子、一些玩具就讲述出地域、阶层的分野和歧视。





薄汉雄导演的《漂流》成为大奖得主。这部短片中，为了逃避政策，主角从小被当作女孩养大，因此遭遇了自我认同与外界霸凌的双重夹击。时代与个体，性别与认同，困顿与爆发，《漂流》用多变的视觉去代替主角发声，体现出用视觉构造叙事的能力。

编辑：羊羊