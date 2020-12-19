此前，华纳宣布2021年17部电影同日上线流媒体HBO Max和影院，包括《黑客帝国4》《沙丘》《哥斯拉大战金刚》等多部大片。









外媒分析，华纳的策略将进一步滋养盗版行业，英国盗版数据分析公司Muso首席执行官安迪·查特表示：只要一部影片登陆了美国可用的HBO Max，那么高质量的盗版拷贝将在同一天出现在全世界任意一个盗版服务上。”