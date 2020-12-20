《新神榜：哪吒重生》将配备IMAX 3D格式。







导演赵霁





导演赵霁表示：“我从大学起就是IMAX的忠实拥趸，所以非常高兴能够与IMAX合作并将我的新作品《新神榜：哪吒重生》带到IMAX大银幕。 电影中许多颠覆性的画面和视效，在IMAX大银幕上将得到更精彩的呈现，希望大家春节都去IMAX影院观赏这部电影，收获更燃、更酣畅的观影体验！”

IMAX大中华区首席营销官周美惠表示： “感谢赵霁导演今天特别现身活动和对我们的支持。《新神榜: 哪吒重生》用独特的创意，给哪吒的故事做出全新解读。无论是耳目一新的东方朋克视觉风格，还是酷炫的视效和画面，都让我们惊叹于国漫电影在制作水平上所取得的突破，我们非常期待这部作品在IMAX大银幕上的呈现，也相信它将在春节期间为观众们带来震撼观影体验。”





周美惠和赵霁





IMAX® 3D 版《新神榜：哪吒重生》经由IMAX DMR®（数字原底翻版技术）转制，为观众呈现具有符合IMAX观影体验标准的影音品质。水晶般清澈的影像配合量身定制的IMAX®影院设计，以及强大的数字音效系统，为电影观众营造出一个沉浸式的观影环境，让观众体验更真实的新封神大战。