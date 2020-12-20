网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《新神榜哪吒重生》春节档IMAX3D上映

IMAX"不同凡响"年终影迷盛典发布专属海报

2020-12-20 08:56:20 来源：Mtime时光网

《新神榜：哪吒重生》将配备IMAX 3D格式。


　　时光网讯  IMAX“不同凡响”年终影迷盛典12月19日在北京中国电影博物馆IMAX激光影厅举行，全国36个城市的150余名粉丝齐聚北京。会上宣布，《白蛇：缘起》导演赵霁新作《新神榜：哪吒重生》将以IMAX3D格式明年大年初一内地上映，同时发布了IMAX专属海报。
 
　　

定档预告

《新神榜：哪吒重生》由追光动画、阿里影业、博纳影业、哔哩哔哩影业出品，泡泡玛特联合出品。电影讲述了封神之战3000年后哪吒重生成为机车青年李云祥，与卷土重来的龙族等仇家再决生死的故事。
导演赵霁

　　导演赵霁表示：“我从大学起就是IMAX的忠实拥趸，所以非常高兴能够与IMAX合作并将我的新作品《新神榜：哪吒重生》带到IMAX大银幕。 电影中许多颠覆性的画面和视效，在IMAX大银幕上将得到更精彩的呈现，希望大家春节都去IMAX影院观赏这部电影，收获更燃、更酣畅的观影体验！”
 
　　IMAX大中华区首席营销官周美惠表示： “感谢赵霁导演今天特别现身活动和对我们的支持。《新神榜: 哪吒重生》用独特的创意，给哪吒的故事做出全新解读。无论是耳目一新的东方朋克视觉风格，还是酷炫的视效和画面，都让我们惊叹于国漫电影在制作水平上所取得的突破，我们非常期待这部作品在IMAX大银幕上的呈现，也相信它将在春节期间为观众们带来震撼观影体验。”
 
周美惠和赵霁

　　年终盛典后，全场观众一起通过IMAX激光放映系统体验了部分场景使用IMAX胶片摄影机拍摄的《神奇女侠1984》，IMAX激光系统以升级的视听体验将观众带回五光十色的1984年。
 
　　IMAX® 3D 版《新神榜：哪吒重生》经由IMAX DMR®（数字原底翻版技术）转制，为观众呈现具有符合IMAX观影体验标准的影音品质。水晶般清澈的影像配合量身定制的IMAX®影院设计，以及强大的数字音效系统，为电影观众营造出一个沉浸式的观影环境，让观众体验更真实的新封神大战。

   编辑：小火纸

关键词： 新神榜 哪吒重生 IMAX
关注时光网微信

相关电影/影人

新神榜：哪吒重生

新神榜：哪吒重生 (2021)

0.0

导演：赵霁

主演：杨天翔 张赫

在线播放

赵霁

赵霁

职业：导演

查看影人作品  >

相关文章

会员评论 (21)

发表

本周热读

1

“能演郭敬明的电影，说明我颜值在线”

《晴雅集》北京首映 赵又廷感谢郭敬明戏约

20
郭敬明透露，赵又廷是电影里最先确定的演员，是自己心目..
2

“这一次她将更加成熟，更具人性”

《神奇女侠1984》中国首映连线加朵

3
时隔三年再度与影迷见面，饰演神奇女侠的盖尔·加朵难掩..
3

《神奇女侠2》首日不敌《紧急救援》

大盘1.33亿显冷清 内地年度总票房破180亿

截至昨日，2020年全国累计票房已达180.42亿，距离200亿..
4

这部电影道尽人生最残酷的真相

30年后，《本命年》的经典依然无法复制

我们采访到了谢飞导演，一起回望这部经典电影在30年后带..
5

"勇敢者的游戏":这部喜剧25周岁了

游戏终将结束 父子也会和解

距离艾伦·帕里斯在《勇敢者的游戏》片尾拥抱他20多年未..

查看更多