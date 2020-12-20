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时光早报：神奇女侠2票房不敌紧急救援

博斯曼获洛杉矶影帝 曼达洛人第二季季终

2020-12-20 15:58:54 来源：Mtime时光网

《神奇女侠1984》这票房表现还不如《信条》呢。

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 《紧急救援》首周末战胜《神奇女侠1984》


　　
　　上周末国产大片《紧急救援》和好莱坞大片《神奇女侠1984》在电影市场狭路相逢，结果《紧急救援》2.37亿胜出，《神奇女侠1984》1.23亿屈居亚军。不过两部片表现都低于预期，林超贤上一部作品《红海行动》2018年春节档前三天票房为4.41亿，《神奇女侠》2017年6月首周末三天为2.47亿。《神奇女侠1984》这个票房也是DCEU在内地最低开画成绩。

     由于两部新片表现乏力，让排名季军的《沐浴之王》占了不少便宜，该片累计票房已突破3.42亿，排名第四的《疯狂原始人》累计票房3.26亿，距离《疯狂原始人》累计票房3.9亿还剩6400万。

01.查德维克·博斯曼获洛杉矶影评人协会影帝



     颁奖季悄然展开，洛杉矶影评人协会奖将最佳男主角授予了已故黑人男星查德维克·博斯曼，奖励他这电影《蓝调天后》中的优异表现；最佳女主角授予《前程似锦的年轻女人》凯瑞·穆丽根；最佳导演赵婷《无依之地》）、最佳影片《小斧子》
02. 阿汤哥片场发飙之后 多人离职

　　

阿汤哥怒骂剧组人员

上周《太阳报》独家曝光汤姆·克鲁斯《碟中谍7》片场见到有人违反新冠防疫规则愤怒发言，发言中他反复强调“如果不好好遵守防疫规定就滚蛋”，连爆F-word，表示这样的行为不仅会让影片拍摄中止，还会丢了大家的饭碗。

　　知情人士告诉该报，目前剧组已有5人因此离职。圣诞节期间剧组将暂时休息，阿汤哥将乘坐私人飞机去迈阿密和孩子们短暂相处。作为制片人的阿汤哥也想让大家紧绷的神经得到放松，在这样一个特殊年份拍电影实在劳心劳力。
03.《神奇女侠1984》全球开画票房疲软



　　据外媒报道，12月17日前后《神奇女侠1984》在全球32个市场开画，粗估拿到3850万海外票房，比映前6000万美元的预期大幅下调。影片在中国市场公映两天仅收1880万美元，口碑也不佳，不如前作3800万美元首周末成绩及9050万美元累计收入。

　　影片将于12月25日在美国影院和HBO Max同步上线，外媒预估该片全球票房可能只有1.4亿到1.9亿美元。这部电影但影院票房表现会加速华纳在流媒体上的投入。
04.《曼达洛人》第二季终结 《波巴菲特之书》明年开播



　　颇受好评的《曼达洛人 第二季》上周五播出最后一集，片尾一位神秘的《星球大战》绝地武士登场，让观众大呼过瘾。这一集片尾出现的彩蛋明确表示，剧集《波巴·菲特之书》将于2021年圣诞上线，很有可能是特穆拉·莫里森、温明娜主演。
05. “小11”将主演《复联4》导演新片



　　“小11”米莉·博比·布朗将主演根据漫画《电幻国度》(The Electric State)改编的影片。罗素兄弟执导，《复仇者联盟4：终局之战》编剧克里斯托弗·马库斯、斯蒂芬·麦克菲利共同操刀剧本，环球影业出资打造。

　　故事发生在一个全新的1997年，在技术崩溃后，人类被孤立在各自的VR头盔里，与一种奇怪的巨型战斗无人机作战。这时一个离家出走的少女(米莉饰)和她的机器人在美国西海岸旅行。该片有望于2021年底或2022年初开拍。

   编辑：小火纸

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关键词： 神奇女侠1984 阿汤哥 紧急救援 查德维克·博斯曼 曼达洛人
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