01.查德维克·博斯曼获洛杉矶影评人协会影帝

02. 阿汤哥片场发飙之后 多人离职

知情人士告诉该报，目前剧组已有5人因此离职。圣诞节期间剧组将暂时休息，阿汤哥将乘坐私人飞机去迈阿密和孩子们短暂相处。作为制片人的阿汤哥也想让大家紧绷的神经得到放松，在这样一个特殊年份拍电影实在劳心劳力。

03.《神奇女侠1984》全球开画票房疲软













据外媒报道，12月17日前后《神奇女侠1984》在全球32个市场开画，粗估拿到3850万海外票房，比映前6000万美元的预期大幅下调。影片在中国市场公映两天仅收1880万美元，口碑也不佳，不如前作3800万美元首周末成绩及9050万美元累计收入。





影片将于12月25日在美国影院和HBO Max同步上线，外媒预估该片全球票房可能只有1.4亿到1.9亿美元。这部电影但影院票房表现会加速华纳在流媒体上的投入。