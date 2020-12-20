2020-12-20 20:22:33 来源：Mtime时光网
编辑：小火纸
导演：派蒂·杰金斯
主演：盖尔·加朵
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Hans Zimmer
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Gal Gadot
Patty Jenkins
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皮尔斯qi
7小时前
加朵算是赚翻了笑得开心，华纳可是亏出了屎笑不出来哦。哈哈哈！
这年头感情全是走私货
9小时前
那个红衣服爆乳拉大提琴的是华人郭婷娜 原曲演奏者。汉斯季默御用的女大提
GTL·
11小时前
这两女的在搞乱么。。。
Leon·S·Kennedy
14小时前
这片子原声看来我是必收了！
土豆2325550
16小时前
所以女侠那两个小锤子敲不敲无关紧要
巫界之战
19小时前
寂寞划水也不是一天两天了
西门子
昨天 01:31
震撼的表演！
玄烨
昨天 01:23
没当听到季默大师的新作品时，我就想到另外个大师已经离开我们多年，唉。
action520717小时前
詹姆斯.霍纳
nsync
2020-12-20 23:14
史诗级BGM
莳荌
2020-12-20 23:08
确实是大气的好音乐，国产电影远远不及的方面包括配乐、剧本、片头片尾、场景搭建，还不说特效。
GTL·11小时前
人工电影工业辉煌一百年，注意，是辉煌一百年，即登顶了一百多年了，中国就这十年才见到工业电影开始发展。
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