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加朵、季默演奏"神奇女侠2"电影原声

DC大作线上首映 主创和音乐家"敲锣打鼓"

2020-12-20 20:22:33 来源：Mtime时光网

打起鼓来呀！
　　时光网讯 《神奇女侠1984》这周末在全球多个国家、地区上映，观众口碑褒贬不一，不过汉斯·季默的配乐还是颇受好评。近日影片举行线上首映式，女主角盖尔·加朵和导演派蒂·杰金斯汉斯·季默的团队一起演奏电影原声，现场相当欢乐。
“敲锣打鼓”

   编辑：小火纸

关键词： 神奇女侠1984 盖尔加朵 汉斯季默 派蒂杰金斯 原声
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