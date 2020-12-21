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"送你一朵小红花"发"花儿对你笑"版海报

笑对生活的人 都能收获自己的"小红花"

2020-12-21 10:59:00 来源：Mtime时光网

《送你一朵小红花》发布“花儿对你笑”家庭版海报及剧照，愿每个笑对生活的人都能收获属于自己的“小红花”。
　　时光网讯　由韩延执导，易烊千玺刘浩存领衔主演，朱媛媛高亚麟主演，夏雨特别出演，岳云鹏友情出演的电影《送你一朵小红花》将于12月31日跨年夜全国公映。

　　今日，影片发布“花儿对你笑”家庭版海报及剧照。海报中，韦一航（易烊千玺饰）和马小远（刘浩存饰）两家人一起对着镜头回眸露出灿烂的微笑，全家福合影的画面十分温馨。该片作为韩延导演“生命三部曲”中的第二曲，将以两个抗癌家庭的故事为半径，讲述一个关于爱和珍惜的生命话题。

“花儿对你笑”家庭版海报

温暖治愈：愿每个笑对生活的人 
都能收获属于自己的“小红花”奖励

　　此次发布的“花儿对你笑”家庭版海报中，晴朗高远的蓝天下，韦一航、马小远和他们的家人站在天台上，每个人的脸上都挂着笑容，温暖又家常的氛围充满整个画面，给这个寒冷的冬日带来了一丝暖意。

韦一航爸妈

　　同时发布的剧照中，也展现了这两个特殊家庭的日常画面，当儿子韦一航在房间床上玩着手机时，母亲陶慧（朱媛媛饰）坐在餐桌前摘菜，父亲韦江（高亚麟饰）则拿起胡萝卜，用心雕刻自己的“作品”；另一家，马小远抱着电脑啃着桃子的样子十分可爱，夏雨饰演的单亲父亲老马则一副受了伤的装扮，散发着一股老小孩的顽皮气息。两组家庭场景，生活气息十足，像极了现实生活中的普通家庭。

马小远父女

爱与珍惜：两个特殊又普通的家庭 
用亲情和坚强展示生命的力量

　　故事中的男主角韦一航，其叛逆倔强的外表下，包裹着一颗敏感又脆弱的心。他害怕将自己的真心掏出来，看似什么都不在意，却在马小远带他吃烧烤时，说出一句“我妈说吃这些容易致癌”。回过头想，这句话又何尝不是充满了对生命的渴望？一样的生命话题，一样热烈的生活态度，在影片中这个故事从十八九岁的韦一航开始展开。

韦一航

　　作为“生命三部曲”中的第二部，本片比起此前的《滚蛋吧！肿瘤君》叙事视角更广、表达的半径更大——不止展现了韦一航和马小远两个肿瘤青年的现实生活和内心世界，还将镜头延伸至家庭和众生当中。活着，就不是件容易的事，好好活着、努力活着的人，都值得获得一朵小红花。


马小远

   编辑：八不半

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 送你一朵小红花 海报 剧照
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