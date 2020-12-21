《送你一朵小红花》发布“花儿对你笑”家庭版海报及剧照，愿每个笑对生活的人都能收获属于自己的“小红花”。





今日，影片发布“花儿对你笑”家庭版海报及剧照。海报中，韦一航（易烊千玺饰）和马小远（刘浩存饰）两家人一起对着镜头回眸露出灿烂的微笑，全家福合影的画面十分温馨。该片作为韩延导演“生命三部曲”中的第二曲，将以两个抗癌家庭的故事为半径，讲述一个关于爱和珍惜的生命话题。





“花儿对你笑”家庭版海报





温暖治愈：愿每个笑对生活的人

都能收获属于自己的“小红花”奖励





此次发布的“花儿对你笑”家庭版海报中，晴朗高远的蓝天下，韦一航、马小远和他们的家人站在天台上，每个人的脸上都挂着笑容，温暖又家常的氛围充满整个画面，给这个寒冷的冬日带来了一丝暖意。





韦一航爸妈





同时发布的剧照中，也展现了这两个特殊家庭的日常画面，当儿子韦一航在房间床上玩着手机时，母亲陶慧（朱媛媛饰）坐在餐桌前摘菜，父亲韦江（高亚麟饰）则拿起胡萝卜，用心雕刻自己的“作品”；另一家，马小远抱着电脑啃着桃子的样子十分可爱，夏雨饰演的单亲父亲老马则一副受了伤的装扮，散发着一股老小孩的顽皮气息。两组家庭场景，生活气息十足，像极了现实生活中的普通家庭。





马小远父女





爱与珍惜：两个特殊又普通的家庭

用亲情和坚强展示生命的力量





故事中的男主角韦一航，其叛逆倔强的外表下，包裹着一颗敏感又脆弱的心。他害怕将自己的真心掏出来，看似什么都不在意，却在马小远带他吃烧烤时，说出一句“我妈说吃这些容易致癌”。回过头想，这句话又何尝不是充满了对生命的渴望？一样的生命话题，一样热烈的生活态度，在影片中这个故事从十八九岁的韦一航开始展开。





韦一航











马小远





编辑：八不半