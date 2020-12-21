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白举纲&马伯骞热血献唱致敬人民警察

"猎狐行动"主题曲MV上线 猎狐小队为民而战

2020-12-21 11:37:33 来源：Mtime时光网

《猎狐行动》今日发布同名主题曲MV，白举纲、马伯骞联手献唱，致敬第一个中国人民警察节。
　　时光网讯　根据海外追逃真实案件改编，由张立嘉执导，梁朝伟段奕宏领衔主演，夏侯云姗张傲月欧嘉·柯瑞兰寇等联袂主演、首部反映中国警察跨境追捕的电影《猎狐行动》将于2021年1月8日全国上映。

白举纲、马伯骞献唱电影《猎狐行动》同名主题曲

　　影片今日发布同名主题曲MV，白举纲担任制作人并作词作曲，马伯骞rap作词并献唱，两人强强联手致敬第一个中国人民警察节。同时，MV还曝光了许多新镜头，梁朝伟和段奕宏在巴黎街头展开追逐大战，巷战斗狠火力对决，引发观众无限好奇。

梁朝伟时隔14年再演反派

《猎狐行动》MV热血上线 
白举纲马伯骞致敬人民警察

　　影片同名主题曲MV今日揭晓，主题曲由白举纲作词作曲、马伯骞创作rap词，引发全网热议。两人此前曾在公益活动同台，为爱开唱。此次为电影《猎狐行动》首度合作歌曲，默契更甚，尽显霸气的歌词不仅完美展现了两人的实力，也恰如其分地契合影片硬朗凌厉的风格。

段奕宏演绎经侦民警领衔猎狐小队

　　谈及创作灵感，白举纲坦承，歌曲的主旨来自于电影中的一句话：就算是个圈套，我也要去试一试，体现出警察的坚毅勇敢和智慧。定下“猎狐行动”的主题之后，首先想到了把狐狸、圈套、追逃等元素融进歌词里面，然后再添加了一些诸如“凯旋之门”这种贴合剧情的意象，“希望能够把人民警察‘有逃必追’的气概传达给大家。”

梁朝伟诠释老谋深算的反派戴逸辰

　　歌曲的风格主要想体现出凯旋和自如，所以选择了用Brass作为基础乐器，同时用电子乐做框架，让听到的人能够随着音乐动起来。马伯骞歌曲中想表现人民警察在海外追逃跨境追逐的飒爽英姿，“在歌曲紧张的氛围中融入当下流行的trap元素，让整首歌更加丰富抓人耳朵，跟剧情环环相扣。”

段奕宏诠释海外追逃一线经侦民警

天涯海角有逃必追 
猎狐小队负重前行为民而战

　　伴随着霸气激昂的歌声，MV中展现的一些片段真实地反映了猎狐小队在海外追逃的艰难困苦，导演张立嘉就表示：“这其实是一场没有硝烟的战争，大众对于刑警的印象可能就是刀枪棍棒，但经侦警察或者说猎狐小队不是这样的。”对于猎狐小队来说，犯罪嫌疑人一开始就是明确的，但因为是海外执法，所以需要和当地警察配合，很多时候只能等待，就像猎人抓捕狐狸的状态。

夏侯云姗饰演猎狐小队成员郭小佳

　　正如歌词“踏天涯，或寻海角，若有逃，我必追到”所说，段奕宏所率领的猎狐小队跨越千里，来到巴黎追缉梁朝伟饰演的“红通”犯罪嫌疑人，前后还间隔了七年之久。导演张立嘉还直言，猎狐小队其实集合了每一位中国经侦警察的精神，他们以“为人民服务”为信念，不畏艰险，甚至牺牲也在所不惜，“希望这部电影能让大众对经侦警察有更多的了解，以及保护人民财产是多么不容易的一件事。”


张傲月饰演猎狐小队成员赵毅

   编辑：八不半

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 猎狐行动 主题曲MV
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