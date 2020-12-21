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"明天你是否依然爱我"曝极寒挑战特辑

Angelababy李鸿其用爱发电融化极寒冰川

2020-12-21 11:34:45 来源：Mtime时光网

《明天你是否依然爱我》今日发布了极寒挑战特辑和全新剧照，Angelababy、李鸿其互动甜蜜十足。
　　时光网讯　由刘开珞担任总制片人，周楠执导，Angelababy、李鸿其领衔主演的浪漫爱情电影《明天你是否依然爱我》发布极寒挑战特辑和全新剧照。特辑中首次曝光了Angelababy、李鸿其在芬兰拍摄的私下状态，和如何对抗寒冷苦中作乐的幕后故事，也展现电影中两人更多的浪漫画面.

　　两人打雪仗、跳冰湖，以及李鸿其饰演的费力在暴风雪中找寻赵希曼、拉雪橇，两人互动满满爱的仪式感。与此同时，影片曝光的全新剧照中，Angelababy、李鸿其互动甜蜜十足，牵着对方的手、依偎在肩头洋溢出满格的真挚爱意。


Angelababy李鸿其木屋相互依偎

　　电影《明天我是否依然爱你》将于12月24日全国上映，作为圣诞档期最有圣诞氛围、唯一一部爱情电影，现正甜蜜预售中，是这个年末最适合情侣和对爱情有向往的观众首选必看爱情电影。快和喜欢的人相约2020年最后一场爱情电影，感受前所未有的极致浪漫体验。

相爱甜蜜融化冰川！
Angelababy李鸿其用爱发电抵抗寒冷芬兰

　　今日，电影《明天你是否依然爱我》曝光的全新极寒挑战特辑中，Angelababy、李鸿其讲述自己的抗寒秘籍。影片在北欧圣诞老人的故乡芬兰取景拍摄，芬兰处于极寒的北极圈内，为了对抗常人难以忍受的寒冷，Angelababy身穿发电衣、发电裤、贴暖宝宝、自创抗寒wave，李鸿其更是穿五层裤子抵抗寒冷。


Angelababy李鸿其深情相拥

　　但是严寒并没有影响两人拍摄的表现，在极寒天气中两人跳冰湖、打雪仗，以及李鸿其暴风雪中连续拍摄八小时，依然展现出百分百的甜蜜浪漫。导演也力赞两人的敬业精神：“寒冷是作为演员身体上的最大挑战，他们很勇敢也很坚强地完成了这个难关。”

　　全新曝光的剧照中，Angelababy和李鸿其也展现了爱情中最动人的真实模样。在芬兰的圣诞老人村中，两人在雪原上手牵着手迎着余晖，在夜晚的森林甜蜜相拥，更有坐在雪堆上李鸿其的可爱表情引Angelababy发笑，木屋前Angelababy依偎着李鸿其的肩一起欣赏雪景。冬天再冷，也抵抗不住相爱的人眼中的暖意，这一份浓情蜜意也温暖了整个寒冷的冬季。


Angelababy李鸿其夕阳中相视一笑

相约浪漫预售进行中！
Angelababy自创抗寒wave可爱到心底

　　在今日曝光的极寒挑战特辑中，除展示戏内戏外Angelababy、李鸿其的甜蜜互动之外，跳冰湖的拍摄花絮也首度曝光。聊到跳冰湖的浪漫场景，Angelababy印象深刻地说道：“那天特别冷，风特别大，但那一场也穿得很少，头发又湿了，把毛巾拿开那个瞬间就感觉‘我是谁，我在哪’，就是头皮发麻的感觉。”

　　但是饰演赵希曼的Angelababybaby依然不顾寒冷全情投入到角色中，感受到赵希曼当下为爱情奋不顾身时，她也赋予了自己勇气和热血，一鼓作气地完成拍摄。在极寒的天气中，Angelababy也分享自己的抗寒秘籍：“发电衣、发电裤、暖宝宝贴在脚上，暖宝宝其实是个墙头草，太冷的时候它也是冰冰凉的。”她更是搞怪地自创抗寒wave，无所不用其极，苦中作乐引大家直呼可爱。


Angelababy李鸿其雪中嬉戏打闹

　　作为圣诞档期最有圣诞氛围、唯一一部爱情电影，无数网友看到了最美的芬兰圣诞节，以及Angelababy、李鸿其的甜蜜互动，也自发@喜欢的人，已成为众多观众圣诞观影的首选影片，影片持续温暖预售中。相信在演员敬业的精神下，两人合作中碰撞出的爱情火花，电影《明天你是否依然爱我》在这个圣诞节一定会呈现一场完美的浪漫爱情故事，为2020年最后一场爱情电影画下一个圆满的结局。

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 明天你是否依然爱我 Angelababy 李鸿其 预告片
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