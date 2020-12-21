国漫《新神榜：哪吒重生》将于2021年大年初一全国上映，将以 IMAX 3D 版本在中国内地约690家IMAX影院进行放映。

时光网讯 追光动画新封神宇宙开篇之作《新神榜：哪吒重生》获得“IMAX年度最期待国漫电影”荣誉，将以IMAX 3D版本。超大银幕，震撼视听，更好见证“新哪吒”李云祥揭幕新封神之战。





IMAX海报和《新神榜：哪吒重生》特别合作款IMAX 3D眼镜也同步曝光，令人更添期待。影片由《白蛇：缘起》原班人马历时四年倾力打造，追光动画、阿里影业、博纳影业、哔哩哔哩影业出品，泡泡玛特联合出品，将于2021年大年初一全国上映。







“IMAX年度最期待国漫电影”





IMAX年度最期待国漫电影

春节档超大银幕看“新哪吒”引期待





日前，导演赵霁出席IMAX“不同凡响”年终影迷盛典，为《新神榜：哪吒重生》领取“IMAX年度最期待国漫电影”奖项，并与IMAX现场正式官宣：2021春季档，影片将以 IMAX 3D 版本在中国内地约690家IMAX影院进行放映，令人越发期待不已。





此外，《新神榜：哪吒重生》还跟IMAX推出联名3D眼镜，包括分别以“新哪吒”李云祥、龙王三太子为主题的红、蓝两款，让观众从大银幕内外皆能感受到独到的国潮质感。







《新神榜：哪吒重生》3D眼镜海报





作为IMAX多年铁粉的赵霁导演很荣幸和大家分享电影《新神榜：哪吒重生》将登陆IMAX的好消息，也特别感谢IMAX授予“IMAX年度最期待国漫电影”荣誉，肯定影片在制作水平上所取得的突破。他表示“作为追光动画新封神宇宙的首部作品，我们在片中尝试了颠覆性的东方朋克视觉风格，相信能给大家带来与众不同的感受！”





国潮视效与高燃动作震撼呈现

首部春节档IMAX版国漫电影意义不凡





《新神榜：哪吒重生》讲述了封神之战3000年后哪吒重生成为机车青年李云祥，与卷土重来的龙族等仇家再决生死的故事。新曝光的IMAX海报中，“新哪吒”李云祥驾驶“红莲”机车凌空飞驰在人神共生的东海市，尽显浴火重生、热血开年的好意头，也让人窥探到全新国潮视效、以及一触即发的爽燃战斗。







《新神榜：哪吒重生》IMAX海报





相信突破性的精彩画面与视效，将会在IMAX顶天立地的大银幕、超高分辨率的细节表现，以及震撼的音响效果下取得相得益彰的最佳效果，为观众带来一场更燃、更酣畅的新封神大战。





据悉，《新神榜：哪吒重生》是首部春节档IMAX版国漫电影，同时也是继《哪吒之魔童降世》、《姜子牙》之后第三部有IMAX版本的国漫电影。该片与IMAX的合作意义不凡，不仅延续了国漫电影崛起的势头，更彰显出国漫电影已经具备了冲击春节档的底气。





导演赵霁亮相IMAX年终影迷盛典





导演赵霁领奖“IMAX年度最期待国漫电影”









编辑：迪通拿