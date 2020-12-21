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2020年洛杉矶影评人协会奖公布

博斯曼凭遗作获最佳男主 侯孝贤获终身成就奖

2020-12-21 13:18:07 来源：Mtime时光网

2020年洛杉矶影评人协会奖公布，《小斧子》《蓝调天后》斩获颇丰。
　　时光网讯　洛杉矶影评人协会(LAFCA)是颁奖季最重要的影评人团体之一，继上周的波士顿和纽约之后，该协会宣布了他们的年度最佳影片和最佳表演。《小斧子》获最佳影片和最佳摄影两项大奖，由奥斯卡奖得主史蒂夫·麦奎因(最佳导演奖的第二名)执导，本片虽然没有获得奥斯卡提名，但仍高居榜首。洛杉矶影评人协会最佳影片得主上一次未能获奥斯卡最佳影片提名，是在2008年。


《小斧子》海报

　　赵婷凭借《无依之地》获得最佳导演，她也成为荣获该奖项的第一位亚洲女性。查德维克·博斯曼凭借遗作《蓝调天后》，获得最佳男主角。与他联袂出演的73岁的格林·特鲁曼获最佳男配角奖，这使他成为该奖最年长的黑人演员。焦点影业出品的《前程似锦的年轻女人》一举拿下最佳女主角和最佳编剧两项大奖。尹汝贞凭借《米纳里》获最佳女配，侯孝贤获得终身成就奖。

《蓝调天后》剧照
完整获奖名单：

最佳影片
《小斧子》
第二名
《无依之地》

最佳导演
赵婷《无依之地》
第二名
史蒂夫·麦奎因《小斧子》

最佳女主角
凯瑞·穆里根《前程似锦的年轻女人》
第二名

最佳男主角
查德维克·博斯曼《蓝调天后》
第二名

最佳女配角
第二名

最佳男配角
格林·特鲁曼《蓝调天后》
第二名
保罗·拉西《金属之声》

最佳剧本
埃默拉尔德·芬内尔《前程似锦的年轻女人》
第二名

最佳纪录片
《时间》
第二名

最佳剪辑
Yorgos Lamprinos《父亲》
第二名
加布里埃尔·罗德斯《时间》

最佳音乐/配乐
第二名
《情人的摇滚》(《小斧子》)

最佳摄影
Shabier Kirchner《小斧子》
第二名
乔舒亚·詹姆斯·理查德斯《无依之地》

最佳艺术指导
唐纳德·格雷厄姆·伯特《曼克》
第二名
Sergey Ivanov《高个儿》

最佳动画片
第二名

最佳外语片
《高个儿》
第二名

Douglas Edwards实验电影奖
约翰·吉安维托《Her Socialist Smile》

新生代奖
拉妲·布兰克《女人四十玩说唱》

终身成就奖
侯孝贤

传承奖
诺曼·劳埃德

   编辑：八不半

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关键词： 洛杉矶影评人协会奖
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