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洛杉矶影评人协会(LAFCA)是颁奖季最重要的影评人团体之一，继上周的波士顿和纽约之后，该协会宣布了他们的年度最佳影片和最佳表演。《小斧子》
获最佳影片和最佳摄影两项大奖，由奥斯卡奖得主史蒂夫·麦奎因
(最佳导演奖的第二名)执导，本片虽然没有获得奥斯卡提名，但仍高居榜首。洛杉矶影评人协会最佳影片得主上一次未能获奥斯卡最佳影片提名，是在2008年。
《小斧子》海报
完整获奖名单：
最佳影片
《小斧子》
第二名
《无依之地》
最佳导演
赵婷《无依之地》
第二名
史蒂夫·麦奎因《小斧子》
最佳女主角
凯瑞·穆里根《前程似锦的年轻女人》
第二名
最佳男主角
查德维克·博斯曼《蓝调天后》
第二名
最佳女配角
第二名
最佳男配角
格林·特鲁曼《蓝调天后》
第二名
保罗·拉西《金属之声》
最佳剧本
埃默拉尔德·芬内尔《前程似锦的年轻女人》
第二名
最佳纪录片
《时间》
第二名
最佳剪辑
第二名
加布里埃尔·罗德斯《时间》
最佳音乐/配乐
第二名
最佳摄影
Shabier Kirchner《小斧子》
第二名
乔舒亚·詹姆斯·理查德斯《无依之地》
最佳艺术指导
唐纳德·格雷厄姆·伯特《曼克》
第二名
最佳动画片
第二名
最佳外语片
《高个儿》
第二名
Douglas Edwards实验电影奖
约翰·吉安维托《Her Socialist Smile》
新生代奖
拉妲·布兰克《女人四十玩说唱》
终身成就奖
侯孝贤
传承奖
诺曼·劳埃德
编辑：八不半