今年是上官云珠的百年诞辰。作为著名演员，上官云珠一生给我们留下许多鲜明动人、具有魅力的艺术形象。





“珍藏：中国经典影片展映”是“2020重燃·艺术之光”优秀国产艺术影片放映计划的重要组成部分，该计划获得了国家电影专项资金支持。十部由中国电影资料馆珍藏和修复的经典影片通过“新中国新农村”、“保家卫国”、“名家名作”和“上官云珠百年诞辰纪念”四个单元进行展映。





今年是上官云珠的百年诞辰。作为著名演员，上官云珠一生给我们留下许多鲜明动人、具有魅力的艺术形象。其代表作《乌鸦与麻雀》是四十年代后期非常杰出的一部影片，代表了那个时代中国电影创作的最高水平，也是当时现实主义题材的巅峰之作，至今看来仍然具有极高艺术意趣和观赏价值。上官云珠也凭借在本片中饰演的华太太而获得文化部优秀影片评奖个人一等奖。





在《乌鸦与麻雀》的映后沙龙上，上官云珠的儿子韦然表示中国电影史上的经典影片经过修复能够重映是非常欣慰的，能够在大银幕上看到如此清晰的影像和细腻的画面也令人非常开心。赵丹黄宗英的儿子赵左提到，老一辈演员都非常热爱自己的专业，并且钻研每一个角色，他们希望在每部影片中都塑造出一个不同以往的角色，这也使得上官云珠、黄宗英等老艺术家在本片中塑造出了不同以往的经典银幕形象。魏鹤龄之子魏迦表示，这部电影集合了当时顶级的演员阵容，每个人都是这部影片的主角，他们集体创作出了这样一部中国电影史上的经典作品。





最后，石川老师指出：“经典修复的真正生命力在于不断重映，只有重映，修复才有意义；只有重映，文化遗产才能重新成为当代公共文化产品。中国电影文化遗产保护和修复依然任重道远。”

编辑：羊羊