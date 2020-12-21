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陈丹青带你共赴“线条的盛宴”

《局部》特集线下展映 三季讲稿成书首发

2020-12-21 14:12:39 来源：Mtime时光网

《局部》特集线下展映活动在北京举行，陈丹青本人及《局部》导演谢梦茜亲临现场，与观众深度交流。


      时光网讯 毕加索曾对访问他的中国人说：“为什么要来西方？你们中国人最懂得绘画。” 
 
      今年年初，系列视频《局部》第三季即将上线之际，山西博物院首次展出四座北朝（公元六世纪）墓室壁画。很多人可能不知道，这些沉睡了一千四百多年的壁画，是可以比肩拜占庭、意大利、西班牙、敦煌、云冈、麦积山等伟大艺术品的稀世珍宝。
 


      陈丹青与《局部》导演谢梦茜及团队，三度前往太原展场和地下墓室，实地拍摄、精心制作，最终以《线条的盛宴——山西北朝墓室壁画巡礼》上下两集节目呈现给观众。
 


      12月19日至20日，由国内最具特质和影响力的文化品牌“理想国”和“看理想”主办的《局部》特集线下展映活动在北京举行。陈丹青本人及《局部》导演谢梦茜亲临现场，与观众深度交流。
 
      值得一提的是，由《局部》三季讲稿集结而成的系列书目（《局部：陌生的经验》《局部：我的大学》《局部：伟大的工匠》），也在此次展映现场进行首发。陈丹青精彩讲述凝练于纸张之上，无疑会带给观众更细腻的艺术体验。
 
      “我并不想‘唤醒’谁，而是想勾引那些其实想进来的人。”
 
      《线条的盛宴——山西北朝墓室壁画巡礼》秉承了《局部》系列视频一贯的“曲高而不和寡”的风格，观众不需要大量的美术和历史知识储备，也能在陈丹青深入浅出的讲述中徜徉于最高阶的艺术殿堂，感受古人喷薄的创造力。

      为什么“线条”对中国古代的绘画创作如此重要？从创作完成之际就注定与世隔绝的墓葬壁画如何传播？这期《局部》特集将用100分钟的时间向你娓娓道来。
 
      正如陈丹青总爱强调的，《局部》希望提供的是消遣，而不是上课，把大家“骗”过来，最要紧的是让大家睁开眼睛，自己去观看。



      现场，陈丹青笑称，有做电影导演的朋友跟他说，自己作品的放映时，偷偷躲在角落里看是特别快乐的事情。而在此次《局部》特集的展映过程中，陈丹青也学着这么干了。

      他说，当自己躲在黑暗里，看银幕的灯光照在观众的脸上，看到他们拍手，看到他们笑，觉得这一切的努力都很值得。

      此次《局部》借鉴电影点映的方式，针对文艺爱好者和个人IP粉丝进行分众放映和推广，是一种将艺术传播面向大众化的新探索。



      每场300多位观众，座无虚席，场场爆满。据主办方介绍，开售5天即全部售罄。单一票价相当于普通电影票的3倍，观众仍乐于捧场。

      而陈丹青与《局部》导演谢梦茜的现场分享，以及稍后举行的新书签售活动，更令数百位来到现场的“理想家”会员感叹值回票价。



      此次《局部》特集聚焦北朝墓室画，墓室画完成之日，也是它们将与世隔绝之时。北朝画师的杰作因而被世界忽略了一千多年。

      《线条的盛宴——山西北朝墓室壁画巡礼》的影像中反复出现古埃及人、古希腊人、古罗马人，以及中世纪初叶的壁画，包括部分文艺复兴杰作。在世界性绘画美学的彼此映照中，“书画同源”的中国绘画线条美学更显独树一帜、神采飞扬。



      西方人画马注重形体思维，陈丹青评价北朝人画马：“中国人不介意形体的准则，他们手挥毛笔，只看到马在飞跑”。

      节目中，陈丹青甚至指着北朝墓室壁画上人物的脚说，“弗朗切斯卡应该来看看这排脚。”

      在陈丹青看来，在世界美术大背景中，中国青年才能真正了解并热爱华夏文明的雄奇与辉煌。
 


      此次《局部》特集已经不是“看理想”第一次成功将抽象的艺术进行视听化转化。
 
      截至目前，“看理想”已推出视频节目《一千零一夜》、《局部》、《圆桌派》、《听说》、《尔雅》、《新四季歌》、《一日谈》等，以及100余档涵盖文化艺术领域的音频节目，在影响力和好评度方面均为业内翘楚。
 
      这些原创内容主题涉及文学、艺术、音乐、电影等，邀请各领域的高人气大师重新解读经典，分享智慧，启迪新思。仅优酷平台的视频全系列就收获共计12亿播放量，豆瓣评分平均9.4分。
 
      不去贩卖焦虑，针对的是更有文化追求、对真实生活更加向往的年轻一代。“看理想”将继续专注优质原创音视频内容的打造，以“知识的剧场”为核心价值，丰富现代人的知识构架，探索文化与移动互联网融和的更多可能。

   编辑：羊羊

关键词： 局部 陈丹青 看理想
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陈丹青

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Dan-qing Chen

职业：演员

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