《没有过不去的年》宣布于明年1月15日公映，影片由尹力执导，吴刚、吴彦姝、江珊、郭涛主演。

时光网讯 近日，电影《没有过不去的年》发布定档海报，宣布将于2021年1月15日上映。该片由华夏电影发行有限责任公司出品发行，由尹力执导，吴刚、吴彦姝、江珊、郭涛主演，海报中吴刚、吴彦姝饰演的母子面带微笑、深情相拥，释放出浓浓的暖意和正能量。《没有过不去的年》呈现了当代中国社会的真实性、丰富性、多样性，是新时代中国电影现实主义创作的新标杆。







现实主义力作





久违的现实主义力作

尹力携手吴刚江珊温暖回归





曾执导《我的九月》《张思德》《云水谣》《铁人》等优秀影视剧作品的尹力，始终以人民做为创作的中心导向，通过镜头穿透现实生活，深入到人心。尤其善于在有限的画框之中抓住纷繁复杂的社会和生活的毛边，以小人物的悲欢离合，提炼出家庭、社会的本质。





电影《没有过不去的年》创作灵感来源于普通百姓的平凡生活，用新的视角解读了每个中国人都熟悉的“过年”，工笔细化，入木三分，细致入微。







定档海报





本片是导演尹力与“达康书记”吴刚，继2009年《铁人》之后的再度联手。吴彦姝、江珊、郭涛、刘丹、吴军、郭虹、林永健、丁嘉丽等众实力派演员加盟；同时集结了摄影指导赵晓时、美术指导高亦光、声音指导王丹戎等为影片保驾护航，使电影呈现出无与伦比的现实主义美学力量，是新时代中国电影现实主义艺术所达到的一个巅峰。







江珊





直面社会现实

全景式展现现代人精神图景





本次曝光的海报，简约大方，温馨朴实。儿子环抱着母亲，含蓄真挚；母亲注视着儿子，平静慈祥。母子二人手搭在一起，未说出口的千言万语，融化在这浓郁的年味儿中。





影片所有的情感都直指回归，回归到妈妈身边，回归到家里面，回归到爱的人身边，回归到良心的、道德的底线，回归到追求幸福的初衷，传递出积极的价值观和温暖的现实关怀。亲情、母爱、家庭、团圆、过年的气氛呼之欲出，引万千游子产生共鸣。







吴刚





本海报由设计师黄海操刀。此次海报的释放，可谓极其应景，对于每个普通人而言，过去的2020年是不平凡的一年，电影《没有过不去的年》在岁末这个节点上，释放出浓浓的暖意和正能量，无疑是对过去一年的总结和对新年的鼓舞。这部久违的、温暖的、现实主义力作，是一部“小手拉着大手，还拉着老手”的合家欢影片。





影片将于2021年1月15日登陆全国院线。







吴彦姝

编辑：甄甏甏