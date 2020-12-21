《紧急救援》首周末票房突破2亿，彭于晏等人来到了武汉路演，并在现场表演了广场舞。

时光网讯 电影《紧急救援》正于全国火热上映中，首周末票房突破两亿，票房、排片、观影人次均领跑贺岁档。今日，电影《紧急救援》全国路演来到武汉站，导演林超贤携主演彭于晏、王彦霖来到现场与观众进行交流，主创们还来到了代表武汉城市精神的名片的两江四岸灯光秀现场进行了“致敬英雄灯光秀特别活动”。





除路演外，电影《紧急救援》今日还发布了配乐特辑，特辑中导演林超贤揭秘了影片配乐的诞生过程，让观众能够更深层地了解电影。电影《紧急救援》上映首周便收获票房口碑双重丰收，影片正在热映中，视听盛宴不容错过！







导演林超贤





彭于晏王彦霖与方舱医务人员同跳广场舞

一线护士“电影全程紧张与医护精神同源”





电影《紧急救援》无论规模还是气势都十分宏大，所以从配乐角度来看就需要用宏大的音乐去烘托。今日电影《紧急救援》发布配乐特辑，特辑中导演林超贤揭秘影片配乐的诞生。





影片特别前往世界音乐之都维也纳，并于世界顶尖交响乐团维也纳交响乐团合作为电影《紧急救援》全片进行配乐录制。曾与林超贤合作过《红海行动》的年轻艺术家梁皓一担任音乐执导，他将电子元素增强，做混合式弦乐，令影片配乐在做到气势宏伟的同时还极具现代质感。







电影《紧急救援》点亮武汉





12月20日，电影《紧急救援》来到路演第三站武汉，这座英雄之城与电影致敬平凡英雄的主旨不谋而合，主创在现场分享了电影拍摄时的幕后故事，更在现场向英雄诚意致敬。在武汉传媒学院的路演中，剧组请来了曾在抗疫一线方舱医院辛苦工作的医护人员前来看片，映后也将他们请到台上来进行交流。





曾负责武汉客厅方舱医院的患者护理工作的余山桢护士来到了现场，她曾一直坚守在一线，通过多种方式疏导患者情绪，鼓励她们战胜病魔早日康复。在映后她也分享了自己的观影感受：“惊心动魄扣人心弦，观影过程中有笑声，但更多的是一颗心提到嗓子眼的紧张。”







电影《紧急救援》点亮武汉长江二桥





“这让我回想起年初我们武汉的这场疫情，我在方舱医院负责564张床位的规划。看了电影感觉救援队和我们都是从死神手中抢夺生命。在胜利那一刻我们也有同样的激动，在我们不懈的努力下，我相信最终都能获得胜利。”





现场医护人员真情流露，也让导演林超贤颇有感触：“我们有一个共通点都是有勇气去面对恐惧。勇气这个词光说很简单，但经过了2020有这么多人站出来克服勇气勇往直前，是他们让我们看到了真正的勇气，太伟大了！”







电影《紧急救援》美好寄语





在见面会上护士长和社团学生还一同跳起了方舱广场舞，在疫情最困难的时候，医护人员正是跳这个舞蹈来给自己打气，一旁的彭于晏和王彦霖也受气氛感染学起了他们的舞蹈动作。这些在我们身后默默无闻的平凡英雄是真正的“超级英雄”，将他们带到观众面前也是电影《紧急救援》想要做到的。





《紧急救援》点亮武汉长江二桥致敬英雄之城

观众大赞彭于晏演技让人感同身受





随后，电影《紧急救援》主创还来到了武汉市的一座超高层地标式摩天大楼、以及华中第一高楼、武汉精神标杆武汉绿地中心。活动现场请来了两位平凡英雄现场观影交流，一位是长江救援志愿队队长张建民，在过去十年的救援工作中，他们团队成功从两江救起了七百多人，正是他们的值守岗位才让这么多人得以被救。







电影《紧急救援》武汉路演人气爆棚





对于电影张队长也有很深的感触，并连声感谢：“感谢导演和演员们能够拍出这么好的一部电影表现这个人群，谢谢你们，谢谢！”另一位是武汉市青山区钢花小学音乐教师华雨辰，她同时也是奋斗在抗疫一线八十多天的“最美志愿者”，她谦虚的称自己只是做了力所能及的事，那些像张队长和电影中的主角们一样十年如一日奋斗在一线的工作人员才真正值得敬佩。主创们也在现场给两位平凡英雄献上锦旗。







电影《紧急救援》武汉路演致敬英雄之城





之后电影《紧急救援》虽主创登上“紧急救援”号举行的“致敬英雄之城灯光秀主题活动”电影内外，这些英雄们都值得被我们记住。这次的灯光秀主题活动也有特别意义，危机过后，武汉的两江四岸灯光秀已经成为了代表武汉城市精神的名片，电影《紧急救援》的本意也是为江城送上祝福和敬意，主创们最后还点亮了“电影《紧急救援》致敬英雄之城”的户外大屏，为平凡英雄们送出最真挚的敬意。







电影《紧急救援》致敬平凡英雄





主演王彦霖在现场也被这些平凡英雄深深打动：“在今年这个特殊年份，全国各地都在支持武汉，我们也希望通过这个电影来为大家加油打气。电影中有一句台词我非常喜欢：人活到最后的一口气就是勇气。感谢所有英雄们来支持英雄，也感谢武汉人民支持保护了所有英雄。”在当下这个艰难的时刻，观众正是需要这样一部电影来注入能量，为生活带来勇气。







电影《紧急救援》主创大合影





电影《紧急救援》也是彭于晏首次挑战父亲角色，现场观众大赞他在片中的表演，还有人现场分享自己的故事：“我的父亲这两天也是身体非常的不好，然后生病的那一天我跟我妈都很崩溃，所以彭于晏靠在墙边上哭的时候，那种感觉我非常能够感同身受，然后你演的真的非常好！ ”能让观众代入其中的才是触动人心的好电影，在超强的视听体验之外，情感上的动人也是电影《紧急救援》的可贵之处！







彭于晏饰演高谦





也有观众称“惊险刺激的主线剧情又搭配了温情的文戏，说实话我看的时候哭了好几次。”“酷、燃、爽、炸，该有的场面都有了！意外还增添了一条亲子线，让人在生死一线的紧迫救援时刻不禁有泪盈睫。这无疑是国产电影题材的新突破！”





一部好电影最重要的是能给观众带来视听上的冲击同时也能带来心灵上的感动，无疑电影《紧急救援》都做到了，这才是当下国内电影市场最需要的高水准、高共情、高感官的“三高电影”。







主演王彦霖



