







身为DCEU的第九部长片电影，《神奇女侠1984》在改编自原著DC漫画的基础上，也对源材料进行了相应的改编与致敬。目前来看，DC影片的方向是在慢慢向“独立化”发展，就连DCEU内部的影片也看上去如此。











时光网总结了《神奇女侠1984》中的35个彩蛋和细节。只有依然对DC爱得深沉的我们，才会看得如此认真吧。