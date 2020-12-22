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"神奇女侠1984"中的35个彩蛋与细节!

"豹女"曾找过石头姐 老版"神女"来客串

2020-12-22 09:32:50 来源：Mtime时光网

小戴安娜特技自己做

麦克斯激动时会流鼻血

"豹女"曾邀石头姐演

红毒蛇演过一集剧版"神女"

神奇女侠的隐形飞机

老版"戴安娜"来客串

《神奇女侠2》千呼万唤始出来，什么时候出第三部呢？
　　

正式中字预告

时光网特稿　上周五，粉丝们期待已久的《神奇女侠1984》提前北美一周，在中国内地公映。作为疫情之后，在电影院亮相的首部、也是唯一一部超级英雄漫改大片，《神奇女侠1984》背负了很多期望。

　　截止发稿时，影片已收获了1.33亿人民币的内地票房，烂番茄获得83%的新鲜度，MTC评分66分。但时光网评分为6.8，而2017年《神奇女侠》有7.5分。

　　身为DCEU的第九部长片电影，《神奇女侠1984》在改编自原著DC漫画的基础上，也对源材料进行了相应的改编与致敬。目前来看，DC影片的方向是在慢慢向“独立化”发展，就连DCEU内部的影片也看上去如此。


    本片故事发生在第一部《神奇女侠》与《蝙蝠侠大战超人：正义黎明》之间，剧情上和其它影片并没有什么联系，没有任何其他英雄现身，也未明示该片身处于DCEU之中。

　　时光网总结了《神奇女侠1984》中的35个彩蛋和细节。只有依然对DC爱得深沉的我们，才会看得如此认真吧。


　　1. 影片开头的奥林匹克运动会在漫画中也有出现，不过当时是史蒂夫·特雷弗坠机到天堂岛之后，戴安娜的妈妈希波吕忒（岛主）决定办一场比赛选出优胜者，可以送他回美国。《神奇女侠1984》改成了通过比赛，妈妈（康妮·尼尔森饰）和师傅安提奥普（罗宾·莱特饰）让戴安娜学到了人生哲理——不作弊、不走捷径，面对事实才能造就英雄。


　　2. 盖尔·加朵在采访中曾提到，饰演童年戴安娜的莉莉·阿斯佩尔，开头奥运会这段戏份的特技镜头全都是她自己完成的，没用替身，因为她比替身的动作做得都要好。


　　3. 《超人4》中“核子人”的标志，出现在了开头商场救人戏份中的地面上。这一整段场景的风格，都有些贴近克里斯托弗·里夫主演的老版《超人》系列。


　　4. 露茜·戴维斯在第一部《神奇女侠》中饰演史蒂夫（克里斯·派恩饰）的秘书Etta Candy，这个角色在漫画中的不同时期都是神奇女侠的好伴侣。Etta在第二部中没有回归，但在戴安娜家中的照片上，我们见到了老年版的Etta。看来在史蒂夫去世后，戴安娜这么多年一直和她有联系。


　　5. 这一幕中我们还可以看到戴安娜在第一部中的其他队友，包括尤金·布雷·洛克饰演的酋长，以及史蒂夫与她在第一部《神奇女侠》最后，分别之前送她的手表，还有报道他英勇事迹的报纸。


　　6. “红毒蛇”佩德罗·帕斯卡饰演的“麦克斯”，跟漫画里他的原型不太一样。在漫画中，麦克斯与“国际正义联盟”的组建有关，他在得到心灵控制的能力之后，才变成了反派。漫画中的麦克斯很渴望权力，这可能是电影版与之为数不多的相似之处了。


　　7. 电影中的麦克斯也出现了魔怔的时候流鼻血的画面，这可能是在致敬漫画中，每当使用精神控制能力时，麦克斯便会从鼻子流血的设定。


　　8. 芭芭拉·密涅瓦（克里斯汀·韦格饰）是第三代豹女，在漫画中超能力来自非洲的一个部落。身为考古学家，芭芭拉对真言套索垂涎不止，想要把它从戴安娜那儿偷过来。豹女在漫画中的“起源”有很多种，包括由于不是处女，被非洲古神附身后，在半兽形态下嗜血；以及用弑神之刃捅向胸口，成为豹女等等。无论哪种起源方式，都和电影中通过许愿石，成为“顶级捕猎者”的方式大相径庭。

作者：甄甏甏   编辑：甄甏甏

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 神奇女侠1984 彩蛋 盖尔·加朵 派蒂·杰金斯 克里斯·派恩

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