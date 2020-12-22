过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01. 111位影视从业者联名抵制于正、郭敬明
12月21日晚，编剧余飞
、宋方金
等发布111位编剧、导演、制片人、作家的联名信，直指有抄袭劣迹的郭敬明
、于正
出现在综艺中进行话题炒作，以此追逐点击率、收视率的做法引起了相关从业者和社会各界的反感，呼吁不给抄袭剽窃者提供舞台，多宣传德艺双馨的艺术家，尊重原创。联合署名的还有琼瑶
、高群书
、白一骢
、董润年
等。
《黑镜》
主创打造的Netflix伪纪录片黑色喜剧《去死2020》
发布海报、剧照和预告，12月27日上线。塞缪尔·杰克逊、休·格兰特、丽莎·库卓、莱斯莉·琼斯、崔茜·尤玛、戴安·摩根等出演，劳伦斯·菲什伯恩画外音。查理·布鲁克和安娜贝尔·琼斯打造，将对话专家、政客、君王、普通民众来讲述2020年这“历史性的一年”。
02.“星战”《波巴菲特之书》确定主演和制片人
《星球大战》衍生作品《波巴·费特之书》定于2021年12月在Disney+开播，将由特穆拉·莫里森
和温明娜
主演，乔恩·费儒
、Dave Filoni和罗伯特·罗德里格兹担任制片人。《曼达洛人》
第三季预计在2022年开播，这两部剧将和《新共和游骑队》《阿索卡》
都处于同一时间线上，按照官方说法计划“会在一个大事件中达到高潮”。
《波巴菲特之书》正在拍摄，《曼达洛人》
第三季将在这部剧集杀青之后开拍。
03. 动画片《欢乐好声音2》曝海报和新配音阵容
动画《欢乐好声音2》
曝光预告海报和阵容和剧情，U2的Bono、Pharrell Williams、Halsey、鲍比·坎纳瓦尔(《蚁人》)、莱蒂希娅·赖特(《黑豹》)、埃里克·安德烈(《破产姐妹》)、切尔西·帕瑞蒂(《神烦警探》)将配音重要角色。马修·麦康纳、瑞希·威瑟斯彭、斯嘉丽·约翰逊、塔伦·埃格顿、Tori Kelly、尼克·克罗尔等上一部配音阵容也将回归。
续集将讲述麦康纳配音的考拉月伯乐和那群群众中走出的好声音想冲出本地剧院，去到娱乐业最顶尖之地——The Crystal Tower Theater表演。为此，它们必须先说服娱乐业大亨——可能也是黑帮成员——坎纳瓦尔配音的狼Jimmy Crystal。Crystal答应了，但有一个条件——它们得说服Bono配音的摇滚传奇、狮子Clay Calloway重新出山表演，此狮在妻子死后就隐居了。
04.米高梅公司寻求出售 估值55亿美元
据《华尔街日报》消息，老牌好莱坞公司米高梅寻求出售，摩根斯坦利和LionTree LLC作为顾问。该公司片库拥有4000部电影和1.7万小时的电视剧，包括007系列、《霍比特人》《洛奇》等知名IP，目前该公司估值大概55亿美元（包含债务）。
该公司接下来的作品是明年4月2日上映的《007：无暇赴死》。米高梅目前的最大股东是对冲基金Anchorage Capital，由前高盛集团高官Kevin Ulrich领导，他同时也是米高梅董事会主席
05.丹泽尔·华盛顿新片《蛛丝马迹》首曝剧照
丹泽尔·华盛顿、拉米·马雷克、杰瑞德·莱托主演新片《小细节》(Little Things)发布首批剧照，正式中文片名定为《蛛丝马迹》。全奥斯卡阵容的罪案心理惊悚片，被莱托描述为“经典的惊悚片，有一个让人惊讶的结局，充满悬念”。
讲述疲惫但身怀绝技的助理治安官Deke(华盛顿)来帮助训练有素的警探Baxter(马雷克)，要抓住一个狡猾的连环杀手(莱托，这次又说他的角色有信息保密[并不简单])。Deke对“小事”的嗅觉出奇地准，但他不守规矩，让Baxter陷入两难。同时，Deke必须与自己过去的一个黑暗秘密作斗争。
约翰·李·汉考克(《弱点》《大梦想家》)执导并编剧，明年1月29日北美上映，同天上线HBO Max。
01. 《鬼灭之刃》超《千与千寻》首轮票房
但是……东宝前不久将《千与千寻》总票房调整为316.8亿日元，把今年的重映票房也算进去。于是《鬼灭之刃》还差5.2亿日元才能登顶。