02.“星战”《波巴菲特之书》确定主演和制片人

03. 动画片《欢乐好声音2》曝海报和新配音阵容

续集将讲述麦康纳配音的考拉月伯乐和那群群众中走出的好声音想冲出本地剧院，去到娱乐业最顶尖之地——The Crystal Tower Theater表演。为此，它们必须先说服娱乐业大亨——可能也是黑帮成员——坎纳瓦尔配音的狼Jimmy Crystal。Crystal答应了，但有一个条件——它们得说服Bono配音的摇滚传奇、狮子Clay Calloway重新出山表演，此狮在妻子死后就隐居了。

04.米高梅公司寻求出售 估值55亿美元

据《华尔街日报》消息，老牌好莱坞公司米高梅寻求出售，摩根斯坦利和LionTree LLC作为顾问。该公司片库拥有4000部电影和1.7万小时的电视剧，包括007系列、《霍比特人》《洛奇》等知名IP，目前该公司估值大概55亿美元（包含债务）。

该公司接下来的作品是明年4月2日上映的《007：无暇赴死》。米高梅目前的最大股东是对冲基金Anchorage Capital，由前高盛集团高官Kevin Ulrich领导，他同时也是米高梅董事会主席

05.丹泽尔·华盛顿新片《蛛丝马迹》首曝剧照

丹泽尔·华盛顿、拉米·马雷克、杰瑞德·莱托主演新片《小细节》(Little Things)发布首批剧照，正式中文片名定为《蛛丝马迹》。全奥斯卡阵容的罪案心理惊悚片，被莱托描述为“经典的惊悚片，有一个让人惊讶的结局，充满悬念”。

讲述疲惫但身怀绝技的助理治安官Deke(华盛顿)来帮助训练有素的警探Baxter(马雷克)，要抓住一个狡猾的连环杀手(莱托，这次又说他的角色有信息保密[并不简单])。Deke对“小事”的嗅觉出奇地准，但他不守规矩，让Baxter陷入两难。同时，Deke必须与自己过去的一个黑暗秘密作斗争。

约翰·李·汉考克(《弱点》《大梦想家》)执导并编剧，明年1月29日北美上映，同天上线HBO Max。