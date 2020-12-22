《野马分鬃》《火山》《小伟》《乘客》《郊区的鸟》等新片，将在12月21日—1月10日在北京、上海、深圳、南京、杭州、重庆、厦门等7个城市与观众见面。

时光网讯 冬至已至，冬暖归来。12月21日晚，2020“艺术新作·冬暖主题影展”（以下简称“冬暖影展”）开幕式在北京举行。中国电影资料馆副馆长张蕾以及影展片方代表出席开幕式。张杨导演的新作《火山》作为开幕影片进行了放映，映后张杨导演与现场观众分享了影片的幕后故事。





本届全国艺联“艺术新作·冬暖主题影展”将于12月21日—1月10日在北京、上海、深圳、南京、杭州、重庆、厦门等7个城市举办，共有12部影片与观众见面，分为“童语”、“心愿”、“历程”三个主题单元，在多视角的艺术探索中，呈现了当下不同地域、不同社会群体的现实生活，关注个体在这些社会背景下的情感和命运。其中，张杨导演的新作《火山》和黄梓执导的剧情片《小伟》（又名《慕伶，一鸣，伟明》）分别作为开、闭幕影片。本次影展既挑选了已成名导演的新作，同时也挑选了数部青年导演的处女作，从不同的视角展现当下的中国社会和人生百态。不同年龄层次的电影人们共同努力，更好的发挥艺术电影的社会属性和商业属性。

全国艺联已经连续第三年举办“冬暖影展”，2019“冬暖影展”是新冠疫情爆发前全国艺联的最后一个影展，其中的参展影片《掬水月在手》《日光之下》《活着唱着》《冬去冬又来》今年相继在全国艺联专线上映，《气球》也在全国上映。





本次“冬暖影展”与正在进行的“珍藏：中国经典影片展映”相呼应，均为“2020重燃·艺术之光”优秀国产艺术影片放映计划的重要组成部分，该计划获得了国家电影专项资金支持。





开幕片《火山》，世界首映于第31届阿姆斯特丹国际纪录片电影节，先后斩获第三届澳门国际影展新华语映像单元最佳影片、第十五届萨格勒布国际纪录片节国际竞赛单元最佳影片等奖项；闭幕片《小伟》获得了第2届平遥国际电影展发展中电影计划最佳导演，同时还入围了包括上海国际电影节亚洲新人奖、莫斯科国际电影节BRICS单元在内等多个国内外重要电影节；《乘客》提名第43届香港国际电影节新秀电影竞赛火鸟电影大奖(华语)并斩获最佳导演(华语)和最佳男演员(华语)；《郊区的鸟》提名第71届洛迦诺国际电影节当代电影人单元金豹奖和最佳处女作奖，大部分影片都曾在国内外重要电影节上亮相，不乏行业内备受期待的口碑佳作。





“冬暖影展”既是全国艺联每年支持新人新作的保留曲目，在抗击新冠疫情的当下，又有着观照现实的特殊意义。此次影展特别邀请到张杨导演的纪实电影《火山》，与年度惊人处女作《小伟》分别作为开、闭幕片，用一个个平实的家庭故事直抵人心，用影像的力量一起疗愈。





开幕影片《火山》讲述了在云南大理双廊镇伙山村，来自上海的艺术家沈老师一家人，一边教当地老太太创作农民画，一边过着自己的“移居”生活。生活从画中来，电影到生活中去。《火山》不仅仅是讲一段故事，大理当地白族保留完好的传统生活习俗和礼仪亦贯穿始终。一年四季，在大理这片土地上，传统和现代生活方式的融合得到完美呈现。全片色彩浓郁，缤纷而质朴，作为“乌托邦”的大理，以其真实的质感和包容的氛围，给都市生活的人们带来宁静。

作为新锐导演黄梓的长片首作，《小伟》在各大影展中均有斩获，也曾在北京电影节、上海电影节上掀起抢票热潮。本片以细腻动人的方式，与观众分享在亲情羁绊的至深处，普通中国家庭关于爱和死亡的抉择。此次作为“冬暖”影展的闭幕影片进行特别放映，希望带给观众一份特殊的感动和共鸣。





“童语”单元三部影片通过儿童视角中的烂漫美好呈现出成人世界中的现实故事。《少年与海》中一个因父母早逝、寄居家庭经济紧张而变得“野性”十足的孩子小杰，不断经历着本不该他经历的选择。《夏夜骑士》流露出的情感是非常细腻而又个人的，而镜头语言又是极其诗意的，片中现实与梦幻的交织源于导演曾说过的一句话：“我们的出发点永远是人物和情感。”《郊区的鸟》由梅峰担任文学顾问、黄茂昌监制，这部影片所表达的内容可以用导演仇晟曾说过的一句话——“成人想要看清一切，孩子们不让。孩子们想要把世界黏住，成人想要把世界撕开。”





在“心愿”单元将与大家见面的《拨浪鼓咚咚响》《光之子》《野马分鬃》三部影片聚焦现实生活，个体与命运对抗，不断寻求心灵抚慰与精神求索。《拨浪鼓咚咚响》呈现了一个痛失爱子的寻仇货郎和一个寻找父亲的孩子，从不共戴天到形同父子的故事。《光之子》记录了少女梅朵独自踏上一段寻找父亲和归宿的如梦般的心之旅，展现了在时代的变迁中，一个幼小的生命克服重重挑战，坚强成长的故事。《野马分鬃》中即将大学毕业的阿坤，在历经生活波折后，逐渐意识到了成长的代价和生命的无常，该片曾分别入围了戛纳、伦敦、釜山、平遥等国际影展的重要单元，被誉为“2020年惊喜之作”。





由《热汤》《平静》《蓝色列车》《乘客》组成的“历程”单元，则是透过影像折射人性。《热汤》是在大数据时代背景下，四组人物各自生活，他们面临着同一个亘古难题。《平静》由宋方执导，贾樟柯监制，讲述的是一位三十出头的女性，因与多年相处的男友分手情绪陷入低谷，她在内心痛苦的同时，依然保持对世界的感知和观察。《蓝色列车》把目光聚焦在八九十年代改革和市场大潮汹涌而来前的过渡时期，其浪漫与忧伤和《八月》一脉相承。《乘客》通过不同的角度将目光聚集现代婚姻生育困境和复杂的两性关系。





此次“冬暖影展”将于北京、上海、深圳、南京、杭州、重庆、厦门等7个城市举办，部分影片将举办映后交流活动，影片主创和影评人将现身影院与观众朋友进行深度解析与互动，在电影院里共沐一场冬日暖阳。

编辑：怀旧党