4年时间在一个荒岛上，没有食物、水、住所、火和同伴，会如何？











《荒岛余生》预告片 哪怕不是资深影迷，你也会知道2000年这部最不寻常的影片《荒岛余生》，当年高中英语教材（2003年人教版）中关于影片故事的文章以及剧照配图，90后们应该印象深刻，也足以说明影片的知名度和影响力。

高中英语教材中《荒岛余生》的文章





荒岛文学名著《鲁滨逊漂流记》 1719年，英国作家丹尼尔·笛福的《鲁滨逊漂流记》呈现了鲁滨逊的荒岛冒险历程，也让人们看到在生存的绝境之下，人类所爆发出的超强智慧和能量。200多年过去了，新世纪之初的《荒岛余生》则展示了一个现代版的“鲁滨逊”野外求生传奇。









影片的故事源于汉克斯读到一篇关于联邦快递的文章，“装满包裹的飞机一天要飞越太平洋三次”，他设想“如果飞机遭遇事故坠机了会怎么办?”“四年里，在一个荒岛上没有生存所需的食物、水、住所、火和同伴，会如何？”









但随着时间的推移，汉克斯和保尔斯都认为，这些材料更适合一些冒险性的戏剧演绎，于是他们决定丰富主角查克·诺兰德的人物特征。





剧本的诞生充满各种奇遇和火花。为了描写荒岛求生的状态，编剧保尔斯前往荒无人烟、岩石嶙峋的墨西哥海滩，为期7天跋涉历险，来感受困境下的人物。







片中汉克斯捕食寻水





他向生存专家请教，让他们测试自己的生存能力，忍受饥饿、寻找住处和食物，用最少的可用资源艰难求生，就像汉克斯在电影中扮演的角色一样——尝试凿开椰子和生火，但花费了很长时间毫无结果，比片中的汉克斯还惨。





汉克斯受伤





最不寻常的事情是，保尔斯偶然发现了一个从海里飘来的威尔逊排球，无意中发现了剧本的一个关键元素，也就是陪汉克斯荒岛生活4年的好朋友“威尔斯”。保尔斯还为威尔逊写了台词(在现场替身演员把台词念给汉克斯听，让汉克斯觉得自己是在和真人对话)，便于诺兰德渲露内心深处的想法和情感。



