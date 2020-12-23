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《荒岛余生》20年了,你还记得威尔逊吗？

汤姆汉克斯四年孤岛求生 硬核野外生存指南

2020-12-23 08:34:54 来源：Mtime时光网

最初构想是一部喜剧

编剧体验7天"荒岛求生"

阿甘与导演二度合作

拍摄16个月中途停拍1年

最顶级的广告植入

启发美剧《迷失》制作

4年时间在一个荒岛上，没有食物、水、住所、火和同伴，会如何？

　　时光特稿　2020年1月5日美国金球奖颁奖典礼上，64岁的汤姆·汉克斯获终身成就奖。而他上一次获金球最佳男主，则是20年前因为《荒岛余生》中的“独角戏”演绎。


《荒岛余生》预告片

　　哪怕不是资深影迷，你也会知道2000年这部最不寻常的影片《荒岛余生》，当年高中英语教材（2003年人教版）中关于影片故事的文章以及剧照配图，90后们应该印象深刻，也足以说明影片的知名度和影响力。
高中英语教材中《荒岛余生》的文章

荒岛文学名著《鲁滨逊漂流记》

　　1719年，英国作家丹尼尔·笛福的《鲁滨逊漂流记》呈现了鲁滨逊的荒岛冒险历程，也让人们看到在生存的绝境之下，人类所爆发出的超强智慧和能量。200多年过去了，新世纪之初的《荒岛余生》则展示了一个现代版的“鲁滨逊”野外求生传奇。

　　汉克斯孤独求生的演绎几乎贯穿全片，占据全片三分之二的独角戏发挥让业内人士普遍认为他将收获第三座小金人，虽然最终没有如预言那般（输给了《角斗士》罗素·克劳），但金球封帝也实至名归。

　　影片的故事源于汉克斯读到一篇关于联邦快递的文章，“装满包裹的飞机一天要飞越太平洋三次”，他设想“如果飞机遭遇事故坠机了会怎么办?”“四年里，在一个荒岛上没有生存所需的食物、水、住所、火和同伴，会如何？”

汉克斯取火成功

　　他将自己的这一简单构想告诉了编剧小威廉·保尔斯（二人1995年在《阿波罗13号》中曾合作）。令人惊讶的是，《荒岛余生》最初的构思是一部喜剧，汉克斯觉得热带岛屿上的一个漂流者可能会遇到很多幽默的场景。

　　但随着时间的推移，汉克斯和保尔斯都认为，这些材料更适合一些冒险性的戏剧演绎，于是他们决定丰富主角查克·诺兰德的人物特征。

　　剧本的诞生充满各种奇遇和火花。为了描写荒岛求生的状态，编剧保尔斯前往荒无人烟、岩石嶙峋的墨西哥海滩，为期7天跋涉历险，来感受困境下的人物。


片中汉克斯捕食寻水

　　他向生存专家请教，让他们测试自己的生存能力，忍受饥饿、寻找住处和食物，用最少的可用资源艰难求生，就像汉克斯在电影中扮演的角色一样——尝试凿开椰子和生火，但花费了很长时间毫无结果，比片中的汉克斯还惨。

汉克斯受伤

　　最不寻常的事情是，保尔斯偶然发现了一个从海里飘来的威尔逊排球，无意中发现了剧本的一个关键元素，也就是陪汉克斯荒岛生活4年的好朋友“威尔斯”。保尔斯还为威尔逊写了台词(在现场替身演员把台词念给汉克斯听，让汉克斯觉得自己是在和真人对话)，便于诺兰德渲露内心深处的想法和情感。

汉克斯荒岛上唯一的朋友威尔逊

作者：八不半   编辑：八不半

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 荒岛余生 汤姆·汉克斯 罗伯特·泽米基斯 联邦快递 威尔逊

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