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张震张钧甯新片"缉魂"发欲望难平预告

默契搭档破案缉凶 反转桥段一向得心应手

2020-12-22 15:52:30 来源：Mtime时光网

《缉魂》今日发布了“欲望难平”版预告，曝光更多线索及嫌疑人台词。
　　时光网讯　由程伟豪执导，张震、张钧甯、孙安可、李铭顺、张柏嘉等联袂出演的犯罪悬疑电影《缉魂》将于1月15日正式上映，改编自江波科幻小说《移魂有术》。

　　影片围绕一起富豪被杀案展开，检察官梁文超（张震 饰）与刑警妻子阿爆（张钧甯 饰）在调查中发现，这桩离奇凶案背后隐藏着惊人的秘密。近日，影片发布“欲望难平”版预告，曝光更多线索及嫌疑人台词，案情也变得扑朔迷离，或将延续导演程伟豪擅长的“反转”路数，给观众意想不到的惊喜。


梁检&阿爆

　　在“欲望难平”版预告中，原本嫌疑最大的被害人儿子王天佑疑似“被人利用”，而被害人多年挚友万博士，被查出与被害人前后两任妻子“关系亲密”，不少网友称：“才第二支预告就反转，相信结局会让人更意外。”

　　导演程伟豪对与“反转”桥段的设置一向得心应手，前作《目击者之追凶》里多重反转的情节正是影片爆火的原因，从《缉魂》目前发布的物料来看，预告指向的凶手很可能是导演设置的“障眼法”，要想知道真相，只能到电影院一探究竟。



　　此次，张震与张钧甯再度合作，国际知名演员和知性实力演员的组合吸引了众多关注。两人在戏里饰演一对夫妻联手探案，戏外在拍摄时配合默契，他们的合作获程伟豪导演点赞：“演对手戏就像是在抛接球，张震和张钧甯能够稳当接住对方抛来的球，并在绝佳的时机抛回去。两人优秀的节奏掌控力让成片产生了‘一加一大于二’的效果，是非常出色的搭档。”同时令观众非常期待他们的表现。

梁检


阿爆

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 张震 张钧甯 缉魂 预告片
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