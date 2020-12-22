动画片《许愿神龙》今日发布了“文明观影”定制预告片，逗趣可爱。

时光网讯







粉色萌龙竟是吐槽担当

影院偶遇“老乡” 两眼泪汪汪





作为一支为全国影城定制的“文明观影”预告片，神龙与丁思齐、王俐娜在预告片中做出了文明观影的正确示例，不仅保持了观影间隔的座位距离，更是提示观众要手持绿码才能进入影院，在观影过程中更是要戴好口罩，保护自己保护他人。





初来乍到现代社会的神龙由于影城的椅子无法坐下自己的全部身躯而开启了吐槽模式，对手机不太熟悉的神龙调不出来绿码心急如焚，多亏了丁思齐解围；普通大小的口罩也无法满足神龙的防疫需求，蛮力之下竟然弹到丁思齐脸上，最终靠“神力”自给自足戴上口罩；面对在影厅中打电话的朋友，神龙更是“略施小计”，为这位朋友戴上口罩，同时也能安静看电影，不愧是能实现所有心愿的神龙！











当影片开始播放，熟悉的音乐响起，神龙竟然发出“老乡见老乡，两眼泪汪汪。”的感叹，粉龙与“金龙”奇妙的联动，无论是谁看了都会会心一笑！这支预告片以轻松、有趣的风格，将神龙生动活泼的性格展露无遗，又欢乐有趣地引导观众文明观影，令人更加期待电影上映，为观众带来更多的欢笑。





开年合家欢 欢乐又好运

元旦开启27城点映 神龙值得你期待





作为一条能实现人们心愿的神龙，喜气和好运气的双重加持让电影《许愿神龙》成功吸引大量亲子观众的关注，影片也将在2021年1月1日元旦假期开启点映活动，同时满足家长和孩子的观影诉求，全年龄向的影片内容和带有好运寓意的神龙形象，使影片成为了新年最值得期待的合家欢动画电影。











在跨年辞旧迎新之际，这条粉色的神龙也获得了不少年轻人的关注，神龙的好运与年轻人“转运”的心愿不谋而合，新的一年见龙有喜，收获满满一年的幸运，相约去影院观看《许愿神龙》成为了他们祝福自己和朋友的新方式。想先睹为快的话，记得在元旦期间留意影院的场次安排，也许就会先人一步，好运不断哦！





《许愿神龙》将在2021年元旦开启27城点映活动，包括沈阳、哈尔滨、大连、北京、石家庄、苏州、上海、宁波、南京、杭州、东莞、广州、南宁、中山、福州、郑州、济南、青岛、长沙、武汉、合肥、深圳、西安、重庆、昆明、成都、长春，想要在新年为自己转运的观众，一定不要错过这次机会！

2021开年合家欢观影首选之作、动画电影《许愿神龙》今日发布“文明观影”定制预告片，神龙与男主角丁思齐、女主角王俐娜一同示范“文明观影”的正确做法。粉萌神龙实力吐槽，亲身示范如何“文明观影”，逗趣可爱。动画电影《许愿神龙》由克里斯·艾伯翰斯执导，《怪物史莱克》系列之父阿伦·沃纳联手克里斯·布兰博、成龙担纲制片人，将于2021年1月15日上映，元旦假期开启全国点映。