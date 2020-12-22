活动现场，多个两岸合作影视项目发布。

两岸影视人座谈会宣传曲 时光网讯 日前，由全国台联指导，北京市台联主办，东城区台办、北京电影学院协办的“2020年海峡两岸影视人座谈会”在北京台湾会馆开幕。座谈会期间还举办了两场专业讲座，分别为“两岸影视技术革新与匠人精神”与“两岸影视题材的选择”。 日前，由全国台联指导，北京市台联主办，东城区台办、北京电影学院协办的“2020年海峡两岸影视人座谈会”在北京台湾会馆开幕。座谈会期间还举办了两场专业讲座，分别为“两岸影视技术革新与匠人精神”与“两岸影视题材的选择”。





活动现场，多个两岸合作影视项目发布。一是世界中国人的骄傲，大家熟悉的故事“扬眉剑出鞘”的击剑英雄《栾菊杰》的同名电影。





二是台湾电影界传奇人物，从侯孝贤导演御用的天才童星到初次执导电影《角头2-王者再起》就获得三项金马奖提名的颜正国导演正在筹拍的《阙宅春秋》。





三是《虾婆婆》，该电影是《山楂树之恋》、《大唐玄奘》美术指导武明担任导演的第一部作品。





在这次的座谈会之后，两岸与会影视主创们将继续留在北京，与北京电影学院的师生们一起完成一部两岸合辑电影《在一起》，该片将在北京与张家口完成拍摄。以上四部作品都是由此次座谈会台湾嘉宾阙仁村完成。





全国台联代表武晓峰讲话指出：多年以来，党和政府秉持着两岸一家亲的原则，出台各种惠台措施支持台湾艺术家在大陆共同发展的机会，但因为目前两岸关系复杂严峻，民间团体认知不足之下导致两岸交流停滞不前，甚至影响台湾艺术家在祖国大陆的生活与工作，故在此特殊时期里，本会特意支持并指导北京市台湾同胞联谊会做好此活动，为两岸文化交流尽心尽力。





北京市台联会长高峰在致辞时谈到：影视行业交流是两岸交流交往的重要组成部分，也是增强中华文化认同，促进两岸同胞心灵契合的有力举措。30年前，台湾导演李行、宋存寿、万仁、林清介、蔡扬名等一行五人到大陆参加两岸电影交流活动，开启了两岸文化交流的破冰之旅，今日，中央及北京市连续出台多项优惠政策措施，给予台胞同等待遇，其中包括支持台湾影视界人士共享大陆发展机遇，为台湾同胞来大陆发展搭建友好平台，鼓励参与到大陆广播电视节目与影视剧创作，充分体现了两岸同文同宗、血浓于水的骨肉亲情。两岸影视人共同携手，肩负起向世界传播中国形象与中华文明的使命，增强中华文化的吸引力、亲和力、说服力和导向力，通过“中国元素、国际表达”等方式，让中国电影走向全球。

编辑：羊羊