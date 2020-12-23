02.环球影业中国内地发声明“打假”

12月21日，环球影业就近日一则不实传言发表郑重声明，声明表示：Universal City Studios和／或环球影业（及其关联公司）从未与不相关第三方公司就转让2021年及之后发行影片的相关权利签署协议。据悉，此前曾有中国内地公司声称其与环球影业签署了新片合作协议，由此获得了影片在中国的相关权益；此后，其开始在部分售票平台以出品发行公司的身份进行宣传。













