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时光早报：窦靖童新片入围鹿特丹电影节

华盛顿新片曝预告 电视剧《渴望》30周重聚

2020-12-23 09:14:09 来源：Mtime时光网

周三好啊！

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 窦靖童主演电影入围鹿特丹电影节曝预告
　　 

国际版预告

李孟桥自编自导、窦靖童主演的《只是一次偶然的旅行》曝光国际预告，本片讲述 窦靖童扮演的女孩在拉萨旅行途中，因一次意外邂逅而决定改变初衷，驾车穿越大半个中国完成一个使命，途中，她与自己的心结对抗，本片已经入围第50届鹿特丹国际电影节老虎竞赛单元，暂定2021年上映。  

02.环球影业中国内地发声明“打假”


　　12月21日，环球影业就近日一则不实传言发表郑重声明，声明表示：Universal City Studios和／或环球影业（及其关联公司）从未与不相关第三方公司就转让2021年及之后发行影片的相关权利签署协议。据悉，此前曾有中国内地公司声称其与环球影业签署了新片合作协议，由此获得了影片在中国的相关权益；此后，其开始在部分售票平台以出品发行公司的身份进行宣传。

　　对此，环球影业表示，从2021年起，环球将发行包括《速度与激情9》《007:无暇赴死》、《小黄人大眼萌2:神偷奶爸前传》、《侏罗纪世界3》《Nobody》等影片，而关于这些影片的发行、投资、参投或共同宣传等权利，从未向其他公司做过转让或许可，所有声称与 Universal City Studios 或其关联公司签署此类协议的消息，均为不实信息。

３.电视剧《渴望》剧组30周年重聚


　　30年前的12月20日，《渴望》开播，随后创造了空前绝后的收视奇迹，凯丽、李雪健、蓝天野等剧中演员一炮而红，享誉全国。凯丽因为饰演美丽善良的女一号刘慧芳而成为大众情人。30年后的同一天，《渴望》剧组在央视举办了盛大的开播三十周年聚会，四十多位主创人员悉数到场，规模空前，也成为该剧开播以来人数最多的一次聚会。

　　当凯丽带领众主创再度唱起《好人一生平安》，一代人的青春记忆重新涌现，无数人在内心发出“爷青回”的呐喊。感性的凯丽更是按捺不住激动的心情，在朋友圈和微博晒出了自己写的一首小诗来表达万千感怀。

01.丹泽尔·华盛顿惊悚片《蛛丝马迹》中字预告
　　

中字预告

丹泽尔·华盛顿、拉米·马雷克、杰瑞德·莱托主演新片《蛛丝马迹》首曝中字预告。两大奥斯卡影帝抓捕奥斯卡最佳男配角，相当有趣的罪案题材，被莱托描述为“经典的惊悚片，有一个让人惊讶的结局，充满悬念”。影片将于1月29日上映，并同步上线HBO Max。

02.《黑暗物质三部曲》续订第三季也是最后一季


　　HBO和BBC奇幻冒险剧集《黑暗物质》宣布续订第3季，也是最后一季，三部曲终结。新季共8集，将于明年在加的夫开拍。目前该剧第2季在播中，改编自菲利普·普尔曼的著名小说，包括《黄金罗盘》《奥秘匕首》《琥珀望远镜》三部，聚焦女孩莱拉在一个人们有着动物灵体的平行世界的冒险。达芙妮·基恩、阿米尔·威尔森、露丝·威尔逊、克拉克·皮特斯、詹姆斯·麦卡沃伊、林-曼努尔·米兰达、安德鲁·斯科特等出演。

03. 艾迪·墨菲《美国之旅2》曝预告
　　

预告片

艾迪·墨菲主演的喜剧《美国之旅2》首曝预告，影片将于明年3月5日上线亚马逊。

　　这部续集讲述的故事是：艾迪·墨菲扮演的非洲王子如今加冕成了国王，太上皇詹姆斯·厄尔·琼斯告诉他:1988年的美国之旅他在美国留下了私生子，需要跑过去找到他，于是新的美国之旅开始。从预告来看，感觉《狮子王》《黑豹》都被恶搞了。

04.尼古拉斯凯奇《脏话历史》曝正式预告
　　

预告

凯奇叔开课教脏话！由尼古拉斯·凯奇主持的Netflix喜剧节目《脏话史》发布新预告，凯奇老师带你了解常见英文脏话Fuck、Damn、Pussy等词的起源、流行文化用法及多方面影响，并围绕此采访历史学家、艺人及语源学、流行文化等方面的专家。这个节目共6集，每集20分钟，明年1月5日上线！

01. 日本男星伊势谷友介因吸毒被判刑


　　据日媒，东京地方法院12月22日宣布，长泽雅美前男友、男星伊势谷友介因在东京家中持有大麻，违反了大麻取缔法，被判处有期徒刑1年，缓刑3年。

　　伊势谷曾饰演过真人版《浪客剑心》的四乃森苍紫、《JOJO的奇妙冒险》的空条承太郎，还出演过《被嫌弃的松子的一生》《蜂蜜与四叶草》《龙马传》等作品。本月1日，他在首次公审中承认了起诉内容，坦白自己从26、27岁左右开始断断续续地使用大麻。根据起诉书，9月8日警方在其家里发现4包干燥大麻(共计13.17克)。

   编辑：小火纸

关键词： 窦靖童 只是一次偶然的旅行 早报 蛛丝马迹 渴望 伊势谷友介
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