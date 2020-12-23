《渴望》，70后和80后的回忆。















《渴望》30年后剧组重聚 观众感叹“大众情人”仍年轻





三十年前，刘慧芳、王沪生、宋大成等人的悲欢离合，打动了亿万国人，让《渴望》成为中国电视剧发展的里程碑，创下的巅峰效应化为一个时代的神话，更是成就了一代人共同的青春回忆，而那首由毛阿敏唱的主题曲歌词“悠悠岁月，欲说当年好困惑”，现在仍是不少观众心中最熟悉的旋律。











在传播最广的一条视频中，饰演女主角刘慧芳的凯丽站在众位主创中间担当领唱，唱起了全国人民家喻户晓的《好人一生平安》，剧中一个个鲜活的形象历经岁月变迁，每个人的故事都足以写成一本厚厚的传记。





虽然他们中的大部分人已经离开大众视线，正如一位网友所说，“一群人一辈子拍成了一部让人记忆深刻的电视剧，已经是一件值得骄傲的事。”值得欣慰的是，凯丽、李雪健这些年来一直活跃在影视剧中，不仅塑造了许多入木三分的形象，更成为各大颁奖典礼的常客。





当年的刘慧芳是一代潮流典范，三十年过去，当现在的观众看到留着短发、穿着皮衣，以一身帅气利落形象现身的凯丽，当年的那些观众不由得感慨，“自己都老了，当年的‘大众情人’凯丽竟然还如此年轻！”





凯丽作诗表达万千感怀 三十年来事业家庭双丰收





三十年来，铸就经典的《渴望》剧组在不同的场合有过多次重聚，但四十多位成员欢聚一堂还是第一次，再加上录制当天恰巧是三十年前《渴望》在央视开播的日子，现场每个人都感慨万千，忍不住回忆起拍摄期间的点滴，与昔日老友倾诉衷肠。一行行热泪，一句句掏心窝子的话，让这场聚会拥有了非凡的意义。





一向感性十足的凯丽在聚会后也忍不住“诗性大发”，在微博和自己的微信朋友圈写下了一首动人的小诗：“渴望相聚结良缘，首播宛若在昨天。常叹光阴似流水，转眼已过三十年。莫说故事很平凡，百姓喜爱铸经典。高举酒杯送祝福，笑语欢歌大团圆。”她称这次聚会空前绝后，想说的话太多，只好用一首诗来表达万千感怀。







出演《渴望》让凯丽成为“天选之女”，凭借该剧夺得大众电视金鹰奖最佳女主角奖和北京电视春燕杯最佳女主角奖，并获得1992年第三届全国电视十佳演员的十佳之首。而在后来的演艺生涯中，她在电影、电视、话剧、音乐等多领域齐发力，囊括了中国戏剧最高奖项第十八届戏剧梅花奖、中国音乐电视大赛银奖、国剧经典年度最佳女配角奖等重量级奖项。

编辑：小火纸