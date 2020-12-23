《小破孩》系列IP首部大电影《小破孩大状元》，即将于2021年1月1日元旦上映。





时光网讯 《小破孩》系列IP首部大电影《小破孩大状元》，即将于2021年1月1日元旦上映。电影不仅呈现了一群笑点十足的萌版角色，还缔造了一场跌宕刺激的精彩冒险，力求给亲子家庭带来精彩纷呈、寓教于乐的观影体验。今日,影片发布“大宝剑”版终极海报,海报中小破孩和一众萌版角色纷纷亮相,喜感十足。





此次发布的“大宝剑”版终极海报中具有满满的合家欢属性。只见主角小破孩被展丫用剑挑在半空中,他瞪大的双眼和吃惊的嘴巴十分滑稽有趣,而展丫则是单脚踩在反派福王的身上,一脸正气的表情在她萌萌的外表映衬下显得非常可爱,反观被她踩着的福王却是呲牙咧嘴,一脸的生无可恋,反差十足。除了几个主要人物的滑稽演出,还有其他的包括机器怪、坏坏小狗、杀手等都在漫天飞舞,而地上的皇上则带领着众人静静的看着他们表演,整个海报画面都呈现出一副闹剧的形态,非常有想象力。









“大宝剑”终极海报让观众看到了影片的另一面。不同于传统合家欢电影中单一的人物表达，此番电影中，兼具“神探”与“谐星”两面性的小破孩，面临自身与外界的重重矛盾：此前小破孩给观众传递的印象就是一个穿着纸尿裤的小大人，用幼稚又成熟的心去面对世界,带给了很多人快乐；但是在这部大电影中，小破孩已经改头换面,他被迫直面世间的险恶,即使力量微弱,但是依然有探寻真相的勇气，并且用自己的独有的搞笑，为观众传递出励志的人生真谛“梦想还是要有的,万一实现了呢?”十分有寓意。





除了各具特色的角色之外，影片呈现的多元化元素纷呈，看点十足。皇宫金碧辉煌、县衙凄凉朴素、江湖险恶丛生……动作戏、感情戏、破案戏等等都尽显高逼格,可以看出,影片在服化道和美术上下了很大功夫,蕴含中国元素的彩蛋和细节更是令人赞叹。在这场冒险旅途中，小破孩和展丫跟神秘反派“福王”斗智斗勇，过程充满跌宕和刺激，影片既有这对昔日搭档在破案途中与敌人较量的惊险情节，也有两人在日益相处中情感升温的欢乐桥段，更有正邪作战的高燃场景，而小破孩和展丫将如何揭开“玉玺”丢失案背后的阴谋，途中又会有什么意外和反转发生，令人期待!









《小破孩大状元》的合家欢还体现在寓教于乐的正能量上。小破孩和展丫历经冒险后友谊升温，让孩子们懂得了团结与责任的重要性;造型呆萌的角色们培养了孩子们的丰富想象力;而当面对家国危机时，小破孩他们坚守正义，誓死对抗邪恶，更是给孩子们树立了榜样。该影片将在2021元旦点燃开年欢乐气息，相信会给孩子们带来一次成长洗礼。