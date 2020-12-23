这件事慢慢观察吧







时光网讯 华纳12月3日宣布2021年新片同步院线和HBO Max后，行业人士有着激烈的反馈。每部影片的合作伙伴都有诉求，向来以“人才友好型企业”的华纳目前忙于安抚伙伴们的情绪，但有些要求他们很难答应。























