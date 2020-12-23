时光网讯 华纳12月3日宣布2021年新片同步院线和HBO Max后，行业人士有着激烈的反馈。每部影片的合作伙伴都有诉求，向来以“人才友好型企业”的华纳目前忙于安抚伙伴们的情绪，但有些要求他们很难答应。
传奇影业目前和华纳闹得最僵，旗下两个大IP《哥斯拉大战金刚》
和《沙丘》
华纳一声招呼都没打就给同步流媒体。外媒Deadline报道称，双方商讨的方案里包括让《沙丘》恢复传统院线发行模式，在明年10月1日这个预计疫苗已被广泛使用后的时间上院线，起码21天的窗口期后再考虑流媒体和VOD。
《哥斯拉大战金刚》
则维持院线和HBO Max同步，但前提是华纳要拿出Netflix之前提出过的2.5亿美元报价。
威尔·史密斯
主演的《国王理查德》
问题也很棘手，史皇早前和华纳签的协议中规定院线独家上映的条件，而且他和威廉姆斯姐妹一家都希望能在大银幕上观看这个故事，这也是华纳当初能击败Netflix拿下该片发行权的原因。搞了半天，《国王理查德》
还是流媒体见了。
明年1月29日的惊悚片《蛛丝马迹》
是2021年第一部华纳发行影片。本片三位奥斯卡获奖者——丹泽尔·华盛顿、拉米·马雷克、杰瑞德·莱托都有点不开心，而且保留着不配合宣传的可能。